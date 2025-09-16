Autoritățile au pus piciorul în prag. Gigi Becali, obligat să demoleze biserica

Gigi Becali s-a trezit din nou cu inspectorii Gărzii de Mediu la poartă, la Techirghiol, unde ridică fără acte o biserică într-o zonă strict protejată. Deși latifundiarul din Pipera trebuia să înceapă demolarea construcției încă de săptămâna trecută, lucrurile s-au mișcat abia azi, și doar cât timp au fost oficialii în control.

De la debutul șantierului, omul de afaceri a strâns deja trei amenzi, iar situația e departe de a fi rezolvată. Specialiștii atrag atenția că ridicarea lăcașului în aria naturală pune în pericol un ecosistem fragil, unde trăiesc peste 300 de specii rare.

Gigi Becali, obligat să demoleze biserica

Ca să pară că demolarea a început, unul dintre muncitori le-a arătat inspectorilor cât de repede se poate da jos gardul din jurul bisericii. Dar realitatea e că în teren, clădirea stă în continuare în picioare.

“Techirghiol este particular prin faptul că este o lagună hipersalină şi din acest motiv există specii particulare deosebite. Avem flamingo care se opresc acolo şi popoesesc. E adevărat că nămolurile şi apa Techirghiolului este benefică şi sănătoasă, dar putem să o exploatăm de pe laturile care sunt permise, care sunt accesibile omului şi în felul ăsta să trăim într-o comunitate cu natura”, a explicat doctorul în ştiinţe Adrian Bîlbă, potrivit observatornews.ro.

Conform organizațiilor de mediu, două hectare au fost deja compromise de lucrări. În doar trei luni, Becali a acumulat sancțiuni de peste 40.000 de lei din partea Gărzii de Mediu și a Inspectoratului de Stat în ConstrucțiI.

Omul de afaceri se apără spunând că, în momentul în care a cumpărat terenul, zona nu era declarată protejată și că amenzile au fost contestate în instanță.

Mai mult, în urmă cu ceva timp Becali a explicat că, din punctul lui de vedere, nu e vorba de o clădire propriu-zisă, ci doar de o structură din lemn, ridicată pe o platformă deja existentă.

„Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ‘domne’ este lemn și nu este construcție’. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău”, a declarat pentru Pro TV.

