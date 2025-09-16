Acasă » Știri » Autoritățile au pus piciorul în prag. Gigi Becali, obligat să demoleze biserica

Autoritățile au pus piciorul în prag. Gigi Becali, obligat să demoleze biserica

16/09/2025
Gigi Becal/ Foto: Arhivă Cancan

Gigi Becali s-a trezit din nou cu inspectorii Gărzii de Mediu la poartă, la Techirghiol, unde ridică fără acte o biserică într-o zonă strict protejată. Deși latifundiarul din Pipera trebuia să înceapă demolarea construcției încă de săptămâna trecută, lucrurile s-au mișcat abia azi, și doar cât timp au fost oficialii în control.

De la debutul șantierului, omul de afaceri a strâns deja trei amenzi, iar situația e departe de a fi rezolvată. Specialiștii atrag atenția că ridicarea lăcașului în aria naturală pune în pericol un ecosistem fragil, unde trăiesc peste 300 de specii rare.

Ca să pară că demolarea a început, unul dintre muncitori le-a arătat inspectorilor cât de repede se poate da jos gardul din jurul bisericii. Dar realitatea e că în teren, clădirea stă în continuare în picioare.

“Techirghiol este particular prin faptul că este o lagună hipersalină şi din acest motiv există specii particulare deosebite. Avem flamingo care se opresc acolo şi popoesesc. E adevărat că nămolurile şi apa Techirghiolului este benefică şi sănătoasă, dar putem să o exploatăm de pe laturile care sunt permise, care sunt accesibile omului şi în felul ăsta să trăim într-o comunitate cu natura”, a explicat doctorul în ştiinţe Adrian Bîlbă, potrivit observatornews.ro.

Conform organizațiilor de mediu, două hectare au fost deja compromise de lucrări. În doar trei luni, Becali a acumulat sancțiuni de peste 40.000 de lei din partea Gărzii de Mediu și a Inspectoratului de Stat în ConstrucțiI.

Omul de afaceri se apără spunând că, în momentul în care a cumpărat terenul, zona nu era declarată protejată și că amenzile au fost contestate în instanță.

Mai mult, în urmă cu ceva timp Becali a explicat că, din punctul lui de vedere, nu e vorba de o clădire propriu-zisă, ci doar de o structură din lemn, ridicată pe o platformă deja existentă.

„Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ‘domne’ este lemn și nu este construcție’. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău”, a declarat pentru Pro TV.

