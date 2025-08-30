Gigi Becali, gest grotesc! Ce a putut să-i facă unui bărbat cunoscut, după ce a dat ochii cu el

Gigi Becali a surprins din nou cu o confesiune neașteptată. Patronul FCSB și-a amintit un episod tensionat din perioada în care era anchetat în dosarul sechestrării de persoane și a povestit, fără ezitare, cum a reacționat într-un moment în care s-a simțit pus la zid de autorități.

Latifundiarul din Pipera a recunoscut că în 2013 a avut o ieșire violentă față de un procuror. Motivul? I s-ar fi cerut să depună mărturie împotriva fostului ministru al Apărării, Victor Babiuc, cu care Becali făcuse celebrul schimb de terenuri.

Gigi Becali, dezvăluire uimitoare

Reamintim că Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, începând cu 20 mai 2013, după contopirea pedepselor din dosarele „Valiza”, schimbul de terenuri cu MApN și sechestrarea de persoane. A fost eliberat condiționat în aprilie 2015.

„La mine a venit procurorul când eram arestat și mi-a zis cu mașina. Mi-a zis: ‘Dacă zici de Babiuc, ieși și din asta, și din toate’. Și m-a chemat în camera de anchetă. I-am dat un scuipat și am ieșit din camera de anchetă. L-am scuipat pe procuror și am ieșit afară! Cum să fiu eu prăduitor. I-am zis: ‘Ce îmi ceri tu mie, să fiu prăduitor, turnător?!’ Puu! L-am scuipat pe procuror. A venit milițianul la mine și milițianul mi-a zis: ‘Domnule, vezi că ăsta e ultraj!’ ‘Nu e ultraj’, i-am zis! ‘El a venit să îmi propună mie niște lucruri mizerabile. Ca atare m-a instigat la violență’. Voia să îl torn eu pe Babiuc. Și nici nu aveam la ce să îl torn. Dar faptul că îmi cerea să fiu turnător, l-am scuipat. Cum să îmi ceri tu mie să fiu turnător, mă?! Cum să mă faci tu pe mine să fiu turnător?! Cum să mor eu turnător? Să scrie pe piatra mea de mormânt ‘turnător’?”, a spus Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a readus în discuție episodul respectiv în legătură cu scandalul ce a dus la demiterea vicepremierului Dragoș Atanasiu. Latifundiarul s-a declarat surprins de faptul că Atanasiu a recunoscut în fața instanței că, timp de 8 ani, a oferit mită unei funcționare de la ANAF, care i-ar fi protejat afacerile.

