Scenă de groază la mall: fiica lui Becali s-a ascuns într-o cofetărie de frica unui obsedat! ”I-a spus că a vorbit cu Dumnezeu și dorește ca aceasta să fie soția lui”

În luna aprilie a acestui an, una dintre fiicele lui Gigi Becali a obținut un ordin de restricție împotriva unui bărbat misterios, despre care inițial nu se știa aproape nimic. Latifundiarul spunea atunci că omul „o știe doar de la TV”, însă CANCAN.RO a descoperit că realitatea e mult mai tulburătoare: individul o urmărea de ani întregi, pas cu pas! Una dintre cele mai șocante scene s-a petrecut într-un mall, când fata, speriată, s-a ascuns într-o cofetărie ca să scape de el.

Una dintre fiicele lui Gigi Becali a trăit momente de groază, după ce un bărbat necunoscut i-a dat târcoale ani la rând. Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, bărbatul o aștepta inclusiv în fața casei, în apropierea birourilor familiei și chiar în parcări.

Nu i-a adresat cuvinte jignitoare sau amenințări, însă simpla lui prezență constantă și privirea insistentă i-au provocat o stare permanentă de teamă, după cum a motivat avocatul ei. Ultimul incident a avut loc la un mall din Voluntari, unde fiica lui Becali s-a trezit urmărită din nou. Speriată, a fugit și s-a ascuns într-o cofetărie!

Declarațiile obsedatului în fața judecătorului

La proces, individul nu a negat faptele. Dimpotrivă, a recunoscut că este „atașat” de ea. Apărătorul lui susține despre acesta că ”o cunoaște din spațiul online de când era mic, iar în viața reală doar s-au intersectat, nu au vorbit direct” și că, de asemenea, ”vrea să o cunoască mai bine însă are o reținere și timiditate față de ea și nu a existat nimic rău”.

Întrebat dacă este adevărat că i-a trimis fetei un mesaj în care spunea că „a vorbit cu Dumnezeu și că ea trebuie să fie soția lui”, acesta a confirmat.

Decizia instanței: ordin de protecție pe 12 luni și brățară electronică

Judecătorii au decis că faptele constituie hărțuire și violență psihologică. Instanța a arătat în motivare că:„Pârâtul a dezvoltat o obsesie față de victimă, urmărind-o atât în mediul virtual, cât și fizic. Urmărirea victimei este de natură a-i crea acesteia o stare de temere, mai ales că acest comportament durează de ani de zile”.

Astfel, s-a emis un ordin de protecție valabil 12 luni, până pe 16 aprilie 2026. În această perioadă, bărbatul trebuie să păstreze distanța de 300 de metri față de victimă și de locuința familiei Becali. Mai mult, va purta în permanență o brățară electronică de supraveghere, care îl va alerta dacă încalcă interdicțiile. Dacă nu respectă ordinul, riscă dosar penal. În plus, a fost obligat să plătească 1.150 lei cheltuieli de judecată.

