Tania Budi reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali: ”Un bolnav”

Tania Budi a reacționat dur după afirmațiile lui Cristian Rizea, care a susținut că ea și George Becali ar fi avut o relație de două decenii. Vedeta a făcut și o comparație interesantă, având și cuvinte greu de digerat pentru fostul politcian care a lansat acest zvon.

Tania Budi nu s-a abținut după ce a auzit declarațiile lui Cristian Rizea. Ea a comparat situația cu dificultățile prin care trec angajatorii atunci când se confruntă cu abateri grave din partea angajaților, subliniind lipsa de sprijin și protecție legală. În opinia sa, la fel ca în cazul presei, unele declarații neverificate pot fi puse pe seama unor persoane „bolnave” și nu ar trebui să fie luate în serios.

Aceasta a transmis că oamenii de bun-simț par tot mai puțini într-o societate în care zvonurile și acuzațiile nefondate câștigă teren, fiindcă nu sunt verificare.

Tania Budi dezminte declarațiile cu privire la relația cu Gigi Becali

Vedeta s-a stabilit la Constanța de mai bine de 15 ani, unde și-a dezvoltat mai multe afaceri. Printre acestea se află un club și un restaurant de lux, pe care le administrează împreună cu fratele său. Cel mai probabil, de aici provine și comparația făcută de ea cu situația unui angajat care greșește, dar pe care, în opinia sa, legea nu îți permite să-l sancționezi corespunzător.

„În țara asta dacă ai o afacere iar un angajat îți face o nenorocire nu te ajută nimeni , nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai nici un drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora începe cu reclamații făcându-le pe ce făcea el nașpa că regulile afacerii nu le respecta el. La fel și cu presa. Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge. Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic mai rezistă printre voi? E greu!”, a spus Tania Budi.

Cum a reacționat Gigi Becali

Gigi Becali și-a spus partea sa de adevăr cu privire la declarațiile politicianului. Patroul FCSB a afirmat că s-a întâlnit cu Tania Budi o singură dată, în urmă cu 23 de ani, la o nuntă. Cei doi nu au fost văzuți niciodată împreună. Această situația a fost una de amuzant atât pentru soția acestuia, Luminița Becali, cât și pentru trei fiice.

„A venit nevastă-mea a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om, că știe el că nu știu că Tania Budi… N-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, știau că… înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea, nu?”, a fost reacția și lui Gigi Becali.

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali, așa cum nimeni nu l-a mai văzut! Patronul FCSB a defilat la bustul gol și a întors toate privirile

Gigi Becali, cu banii în brațe, Luțu, cu punga plină după el! IMAGINI FABULOASE! Istoria cu banca ”spartă” se repetă!