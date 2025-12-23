De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi

Crăciunul rămăne o sărbătoare cu multe semnificații pentru creștini. Puțini dintre noi știu însă de ce a fost aleasă ziua de 25 decembrie pentru a marca nașterea lui Iisus Hristos.

Întrucât Biblia nu numește o lună sau chiar un anotimp pentru nașterea lui Isus, istoricii s-au bazat pe alte indicii contextuale pentru a estima când a avut loc aceasta. Alegerea zilei de 25 decembrie a fost mai degrabă simbolică decât exactă. Biserica a stabilit această dată cu multe secole în urmă, pentru a înlocui vechile sărbători păgâne de iarnă, dedicate Soarelui și luminii.

În acest fel, Crăciunul a devenit o celebrare a luminii și a speranței care se întorc pe Pământ odată cu nașterea lui Hristos. Pentru noi toți, 25 decembrie rămâne o dată specială, care simbolizează iubirea față de aproapele nostru și credința. În textul biblic se vorbește despre păstorii care își păzeau turmele în noaptea aceea. Unii spun că asta ar fi fost posibil doar primăvara, când oile pasc în aer liber. Alții susțin că în Israel iernile nu sunt așa friguroase, așa că păstorii puteau fi afară și în decembrie.

De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie

O altă poveste leagă direct data de 25 decembrie de un moment din Biblie. Se spune că Elisabeta, verișoara Mariei, era însărcinată cu Ioan Botezătorul. Soțul ei, Zaharia, era preot și se afla în templu când îngerul Gabriel i-a adus vestea.

Îngerul Gabriel i-a spus Mariei că va naște un fiu și i-a amintit că Elisabeta era deja în a șasea lună de sarcină. Asta înseamnă că Iisus ar fi fost conceput la sfârșitul lui martie și s-ar fi născut la sfârșitul lui decembrie, adică în noaptea de 24 spre 25 decembrie.

O altă teorie spune că primii creștini au ales această dată pentru că exista credința veche evreiască potrivit căreia profeții mor în aceeași zi în care au fost concepuți. În secolul al III-lea, teologi precum Tertullian și Hipolit au calculat că răstignirea lui Iisus s-a petrecut pe 25 martie, aproape de Paște. Sextus Julius Africanus a crezut că aceeași zi a fost și momentul concepției sale, iar dacă adăugăm nouă luni, ajungem din nou la 25 decembrie, notează Mentalfloss.com.

În secolul al III-lea, în timp ce primii creștini își îndreptau credința către Fiul lui Dumnezeu, o mare parte dintre romanii păgâni se închinau Zeului Soare. În jurul anilor 270, împăratul Aurelian a făcut cunoscut cultul lui Sol Invictus, adică „Soarele Necucerit”. Ziua de sărbătoare a acestui zeu era chiar 25 decembrie, o dată considerată simbolul revenirii luminii după cea mai scurtă zi din an.

Pofesorul de istorie Joseph F. Kelly, de la Universitatea John Carroll, susține că și alte culte păgâne aveau sărbători în aceeași perioadă. Mulți romani venerau zeul persan Mithra, al cărui festival ar fi putut fi și el tot pe 25 decembrie. În plus, exista și Saturnalia, o celebrare dedicată zeului Saturn, care avea loc între 17 și 23 decembrie.

Pe scurt, romanii erau deja obișnuiți să sărbătorească la final de decembrie, cu mult înainte ca data să fie legată de nașterea lui Iisus.

Momentul în care creștinismul a început să devină religia principală a Imperiului Roman a venit odată cu împăratul Constantin cel Mare, la începutul secolului al IV-lea. În 313, el și colegul său Licinius au emis Edictul de la Milano, prin care creștinismul a devenit religie legală, iar persecuțiile au fost interzise. Constantin s-a convertit el însuși la creștinism și a sprijinit răspândirea noii credințe în tot imperiul.

Când a avut loc primul Crăciun

Prima menționare cunoscută a zilei de 25 decembrie ca dată a nașterii lui Iisus apare în anul 336, cu puțin timp înainte de moartea lui Constantin. Aceasta este notată într-un volum care conținea și alte date religioase importante, ceea ce i-a făcut pe istorici să creadă că o slujbă de Crăciun a fost deja ținută în acea zi. Din acest motiv, anul 336 este considerat de mulți cercetători drept primul Crăciun oficial din istorie.

Biserica ar fi putut alege intenționat data de 25 decembrie pentru a suprapune noua sărbătoare creștină peste vechile tradiții romane. Cum oamenii erau deja obișnuiți cu petreceri și festivități în acea perioadă, a fost mai ușor ca semnificația religioasă a Crăciunului să prindă rădăcini.

TOP 10 trucuri utile pentru masa de Crăciun. Decor, preparate speciale și secrete de organizare

Citește și: Cum era Crăciunul în comunism, de fapt: de la Moș Crăciun la Moș Gerilă și tradiția hainelor noi de Revelion