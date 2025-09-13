Gigi Becali, amendat după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol. Prima reacție a latifundiarului din Pipera

Gigi Becali a intrat din nou în atenția autorităților, după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol, zonă protejată Natura 2000 și inclusă pe lista Ramsar. Latifundiarul din Pipera nu a obținut autorizațiile necesare pentru construcție, iar instituțiile statului au reacționat prompt cu sancțiuni.

Societatea Ornitologică Română a atras atenția asupra lucrărilor neautorizate, iar Consiliul Județean Constanța l-a amendat pe patronul FCSB cu 11.000 de lei. Pe lângă asta, Inspectoratul de Stat în Construcții a aplicat o amendă de 7.000 de lei, iar Garda de Mediu una de 31.000 de lei.

Gigi Becali, amendat pentru lipsa autorizației

În stilul său caracteristic, Gigi Becali a avut o reacție relaxată la sancțiuni:

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat”, a spus el pentru ziuadeconstanta.ro.

Întrebat despre sesizarea penală depusă pe numele său, latifundiarul din Pipera nu s-a arătat deloc îngrijorat: „Dacă este sesizare penală, aia e…”. Tot el a ținut să sublinieze că noua biserică nu ar fi chiar lângă lac: „la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol de la construcție”.

Mai mult, Becali a explicat că, din punctul lui de vedere, nu e vorba de o clădire propriu-zisă, ci doar de o structură din lemn, ridicată pe o platformă deja existentă.

„Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ‘domne’ este lemn și nu este construcție’. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău”, a declarat pentru Pro TV.

Lacul Techirghiol, unde se află terenul cumpărat de Gigi Becali, este o zonă de o importanță ecologică uriașă, adăpostind peste 288 de specii de păsări. Planul de Management aprobat în 2025 interzice explicit ridicarea de construcții în perimetrul sitului.

