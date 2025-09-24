Vedeta PRO TV, în doliu! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață

Este o zi neagră pentru cunoscutul reporter de la Pro TV, Ovidiu Oanță. Acesta este în doliu. La doar 4 luni și jumătate după ce și-a pierdut mama, acum și tatăl său s-a stins din viață. Veștile triste au fost date în mediul online chiar de către Ovidiu Oanță, unde a distribuit mai multe mesaje și fotografii emoționante cu părinții săi.

În urmă cu patru luni și jumătate, Ovidiu Oanță trecea prin momente extrem de grele. La acea vreme, mama lui s-a stins din viață, iar asta a adus multă suferință. Nu a trecut mult timp, iar vedeta Pro TV trece, din nou, prin acestea momente teribile, căci acum și tatăl său l-a părăsit.

Se pare că bărbatul nu a rezistat prea mult fără cea care i-a fost parteneră de viață, iar acum s-a stins și el. Anunțul trist a fost făcut chiar de către Ovidiu Oanță. Acesta a anunțat în mediul online că tatăl său a murit pe un pat de spital.

„După mai bine de 50 de ani petrecuți împreună, nu ați rezistat să stați prea mult unul fără celălalt! După 4 luni și jumătate, va reîntâlniți acolo, Sus! Odihna veșnică să aveți împreună, Mamă și Tată! O viață întreagă ai cântat „1923” și ai suferit pentru #Rapid. Te-ai grăbit să pleci fără să mai apuci să îi vezi încă o dată campioni. Și ai făcut-o, coincidență sau nu, într-o zi de 23, la ora 23, în salonul 23, al cărui „interior” era 2(00)3! De-acum ești peste tot acasă, iar porțile și s-au deschis! Odihnă veșnică, rapidist înfocat!”, a scris Ovidiu Oanață, în mediul online.

Ovidiu Oanță, de mai bine de 30 de ani în slujba trustului Pro TV

Ovidiu Oanță s-a alăturat echipei știrilor Pro TV din Baia Mare – în anul 1996, iar în anul 2000 a venit în redacția postului TV din București. După aproape 30 de petrecuți la sediul din Pache Protopopescu, Ovidiu Oanță își anunța anul trecut demisia. Însă, se pare că despărțirea de trust a fost grea și în cele din urmă imposibil de făcut.

Demisia a fost anulată, iar Ovidiu Oanță a rămas în familia de la Pro TV, fiind unul dintre cei mai cunoscuți reporteri de teren ai trustului.

„Gând cu gând se nasc decizii! Cam aşa e în viaţă! Chibzuinţa e însă cea care primează, iar decizia de a continua în unica familie care contează este singura firească. Ovidiu Oanţă, ProTv!”, a fost anunțul prin care acesta confirma că va rămâne în echipa Pro TV, după ce își anunțase inițial demisia.

