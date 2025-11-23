Acasă » Știri » ANAF nu se lasă! Nu îl iartă pe Klaus Iohannis: ce măsură pregătește șeful instituției pentru a recupera banii

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 14:23
Reacția ANAF în cazul lui Klaus Iohannis/ Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin, Arhivă CANCAN

Tribunalul Sibiu a respins cererea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, depusă după refuzul fostului președinte de a achita voluntar sumele stabilite pentru folosirea imobilului din municipiul Sibiu. Totuși, Fiscul nu se lasă. Adrian Nica, șeful instituției, a explicat ce măsură pregătește pentru a recupera banii.

În urmă cu două luni, ANAF i-a somat pe Carmen și Klaus Iohannis să înapoieze imobilul din Sibiu care le-a adus chirii constante timp de 17 ani. Cei doi au obținut spațiul printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, a fost ilegală. Fostul șef al statului ar fi refuzat să achite voluntar sumele stabilite, astfel că Fiscul a înaintat o acțiune civilă în instanță.

Ce măsură pregătește șeful ANAF pentru a recupera banii de la Klaus Iohannis

Joi, 20 noiembrie 2025, cererea formulată de Statul Român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov cu privire la instituirea sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis a fost respinsă de către Tribunalul Sibiu.

În urma deciziei luate de instanță, șeful ANAF, Adrian Nica, a făcut o serie de declarații cu privire la ce urmează să se întâmple de acum. Acesta a precizat că instituția așteaptă motivarea magistraților, după care va continua acțiunile legale necesare pentru a recupera banii.

„Nu am fost uimit de decizie, dar nu ne așteptam, e adevărat. Pot să vă asigur că ANAF va acționa în continuare pentru a recupera sumele care i se cuvin. Așteptăm motivarea instanței și vom face demersurile legale. Nu numai în cazul fostului președinte acționează ANAF în acest fel, adică solicită instituirea măsurilor asiguratorii acolo unde are de recuperat sume”, a explicat șeful instituției.

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost întrebat și dacă ia în calcul strămutarea dosarului de la Tribunalul Sibiu. Adrian Nica nu a oferit un răspuns clar, precizând că acest aspect va fi stabilit în funcție de strategia colegilor săi.

„Nu vreau să comentez. Aceste aspecte țin de strategia colegilor mei. La momentul potrivit, vom anunța orice demers”, a mai spus Adrian Nica.

