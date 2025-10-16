Cine e Florina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar? Vizată de perchezițiile DNA

Percheziții acasă la șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță! Acesta este suspectată de mai multe fapte de corupție, precum uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii estimează că prejudiciul adus statului este de aproximativ 8,2 milioane de lei. De-a lungul timpului, femeia a primit mai multe decorații. Mai mult decât atât, ar fi apropiată de nume mari din politică – Iohannis, Ciucă, Ciolacu, Dăncilă și Zisu.

Joi dimineața, 16 octombrie 2025, procurorii militar DNA desfășoară 19 percheziții, printre care și la domiciliul Florentinei Ioniță. Șefa Spitalului Militar ar fi cumulat o serie de funcții militare, ar fi plătit salarii suplimentare și ar fi încasat sume importante de bani în urma unor proiecte europene. În dosarul deschis de autorități se află 17 suspecți, potrivit unor surse judiciare consultate de Gândul.

Florentina Ioniță, apropiată de politicieni importanți

Florentina Ioniță, în vârstă de 61 de ani, se află la conducerea Spitalului Militar de 11 ani. Ea este suspectată de mai multe fapte corupție care au ajuns în atenția procurorilor. Potrivit sursei menționate mai sus, șefa unității medicale ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit salarii suplimentare.

De asemenea, oamenii legii au suspiciuni legate și de câteva sume importante pe care Florentina Ioniță le-ar fi încasat în urma unor proiecte europene. Prejudiciul adus statului în acest dosar este de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Florentina Ioniță este prima femeie general din istoria Spitalului Militar. Ea a fost avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015. Ulterior, în 2017, fostul șef al statului a decorat-o trei ani la rând, în 2016, 2017 și 2018, inclusiv cu Ordinul Steaua României.

Mai mult decât atât, în 2019, Klaus Iohannis a decorat și Spitalul Militar pe care Florentina Ioniță îl conduce de mai bine de un deceniu. General de 2 stele, ea ar fi fost apropiată de fostul președinte, dar și de alți politicieni importanți – Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă.

Totodată, șefa Spitalului Militar ar fi avut o relație apropiată și cu generalul Cătălin Zisu. La rândul lui, acesta este acuzat pentru abuz în serviciu în formă continuată, prejudiciul estimat în acest caz fiind de 2,5 milioane de euro. Momentan, se află sub control judiciar.

