Gigi Becali, reacție neașteptată după ce Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF: ”Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro”

Klaus Iohannis a fost executat silit de către ANAF, după ani de procese și controverse legate de imobilul din centrul Sibiului. Gigi Becali a făcut primele comentarii cu privire la situația fostului președinte.

Imobilul din centrul Sibiului deținut de familia fostului președinte Klaus Iohannis a intrat oficial în posesia statului, după ce proprietarii au refuzat să îl predea de bunăvoie. Executorii trimiși de ANAF au schimbat yala locuinței, urmând ca imobilul să fie scos la licitație publică. Autoritățile au acum misiunea de a recupera și suma obținută din chiria percepută pe parcursul a 17 ani, care se ridică la aproximativ 4,7 milioane de lei.

Ce spune Gigi Becali despre Klaus Iohannis

Gigi Becali l-a criticat pe Klaus Iohannis, spunând că nu are legătură cu România, având origini germane, cu părinții în Germania și de altă religie decât cea ortodoxă. El a afirmat că alegerea sa ca președinte arată lipsa de demnitate a românilor, care au votat pentru cineva pe care nu îl consideră un exemplu demn de urmat.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’ Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali,= la Fanatik Superliga.

Gigi Becali subliniază că reprezentanții ANAF și-au făcut datoria cu privire la executarea fostului președinte. Latifundarul din Pipera a atras atenția la cheltuielile lui Klaus Iohannis din timpul mandatelor.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm dup-aia, spargem mămăliga! Păi dacă tu ai venit, nici nu eşti român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro şi cu lemn de mahon şi chiuvete de aur. Te-ai dus prin toată ţările şi ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum, stai mă puţin să te paradim şi noi!”, a mai spus Gigi Becali.

CITEȘTE ȘI: Ce a apărut scris pe gardul palatului lui Gigi Becali. Imaginile surprinse în miezul zilei

Motivul pentru care Gigi Becali a refuzat să-l boteze pe copilul lui Ianis Hagi! Ce s-a întâmplat între cele două familii: „Nu e cum crezi”