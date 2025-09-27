Acasă » Știri » Ce a apărut scris pe gardul palatului lui Gigi Becali. Imaginile surprinse în miezul zilei

Ce a apărut scris pe gardul palatului lui Gigi Becali. Imaginile surprinse în miezul zilei

De: Irina Rasoveanu 27/09/2025 | 21:35
Gigi Becali nu a ascuns niciodată adresa sa, iar palatul în care locuiește le este cunoscut fanilor săi. De curând, un bărbat a decis să comunice cu latifundiarul din Pipera prin intermediul unor mesaje scrise pe gardul vilei imense, dar și pe trotuarul din fața casei. CANCAN.RO a surprins imagini inedite, în miezul zilei, cu locuința patronului FCSB.

Gigi Becali trăiește într-un palat din Aleea Alexandru, construit în anul 1915. Proiectul a fost realizat de arhitectul Grigore Cerchez, după modelul Muzeului Rodin din Paris. Latifundiarul din Pipera l-a achiziționat în urmă cu 18 ani și a plătit pentru el nu mai puțin de 7 milioane de dolari americanului Steven Auschnitt, proprietarul de la acea vreme. Clădirea este foarte îngrijită, însă patronul FCSB a avut parte de o „surpriză”.

Ce a scris un bărbat pe gardul palatului lui Gigi Becali

Oamenii care au trecut pe lângă palatul lui Gigi Becali sâmbătă, 27 septembrie 2025, au avut parte de o surpriză. Mai multe mesaje ciudate au apărut scrise atât pe gardul locuinței de lux, cât și pe trotuarul din fața proprietății.

Pe gardul palatului, bărbatul a scris „La mulți ani, Simona Halep”. Între-adevăr, celebra tenismenă își sărbătorește ziua de naștere. Câștigătoare a 24 de turnee, inclusiv două de grand slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019, sportiva a împlinește 34 de ani.

Pe trotuar mesajele au fost cu totul diferite. Unul dintre ele face referire la credință – „Cunoscând pe Becali, am ajuns să cunosc pe Dumnezeu”, iar altul are conotații politice – „Mielul + Bolojan la pușcărie, iar apoi la psihiatrie”.

CANCAN.RO a surprins imagini inedite cu aceste mesaje inscripționate pe proprietatea lui Gigi Becali. Momentan, nu se știe cine este autorul, însă acesta s-a semnat pe gard cu numele „Ivanov”.

Cum a pus mâna pe clădire patronul FCSB

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gigi Becali a povestit cum a reușit să intre în posesia impunătoarei vile de pe Aleea Alexandru. Patronul FCSB a scos din buzunar 7 milioane de dolari pentru construcția ce a fost Ambasada Argentinei și a trebuit să depășească unele provocări pentru a pune mâna pe ea.

„Pe vremuri, aveam o cunoștință aici, când eram mai tânăr, și când treceam pe aici vedeam numai Armată. Aici a fost Ambasada Argentinei. Și zice unul, Cuptor, că aici cere 13 milioane, dar Palatul normal face 7 milioane de dolari. Și proprietarul o vinde în America. Am venit aici, am văzut… 3.400 de metri (…) În ziua aia am dat telefon, l-am căutat pe ăla, era prin concediu.

Am avut și o revelație. Erau doi prieteni de-ai mei. Unul era cu Securitatea de acum și altul cu Securitatea veche. Și am zis să văd cine îl găsește mai repede pe proprietar. Până la urmă nu l-a găsit niciunul, l-am găsit eu. Am vorbit cu omul și a zis așa: ‘Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează’. Îl întreb: ‘Cât costă? 7 milioane, da’?…’Păi da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare’”, a povestit Gigi Becali.

