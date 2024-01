Cum a pus mâna, de fapt, Gigi Becali pe palatul din Aleea Alexandru. S-a dus peste „Cuptor” în birou: „Am venit să te împușc”

În anul 2006, Gigi Becali devenea proprietarul celebrului „palat” din Aleea Alexandru. Pentru impunătoarea clădire, latinfundiarul din Pipera a scos din buzunar o sumă mare de bani, iar achiziționarea acesteia nu a fost o misiune tocmai ușoară. Patronul FCSB a povestit cum a reușit să intre în posesia impresionantei proprietăți și a mărturisit că a trebuit să dea puțin din coate până a reușit să semneze contractul.

În urmă cu 18 ani, Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 7 milioane de dolari americanului Steven Auschnitt, proprietarul de la acea vreme al „palatului” din Aleea Alexandru. Clădirea a fost construită în anul 1915 și proiectul a fost realizat de arhitectul Grigore Cerchez, după modelul Muzeului Rodin din Paris. Gigi Becali și-a dorit să pună mâna pe proprietate și a făcut tot ce a trebuit pentru asta. Cum a ajuns „palatul” în posesia latinfundiarului din Pipera?

(CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI, HOTĂRÂT SĂ FACĂ BANI DIN VÂNZAREA LUI DARIUS OLARU. CUM VREA PATRONUL FCSB SĂ-I CREASCĂ VALOAREA JUCĂTORULUI: „DACĂ VA FACE ASTA…”)

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gigi Becali a povestit cum a reușit să intre în posesia impunătoarei vile de pe Aleea Alexandru. Patronul FCSB a scos din buzunar 7 milioane de dolari pentru construcția ce a fost Ambasada Argentinei și a trebuit să depășească unele provocări pentru a pune mâna pe ea.

Gigi Becali a povestit cum a reușit să îl contacteze pe proprietar, dar a vorbit și despre personajul „Cuptor”, cel care a încercat să îi pună bețe în roate. Se pare că acesta își dorea să joace rolul de intermediar între patronul FCSB și american, însă a călcat pe bec atunci când a încercat să îl facă pe cumpărător să plătească 6 milioane de dolari în plus pentru tranzacție.

„Pe vremuri, aveam o cunoștință aici, când eram mai tânăr, și când treceam pe aici vedeam numai Armată. Aici a fost Ambasada Argentinei. Și zice unul, Cuptor, că aici cere 13 milioane, dar Palatul normal face 7 milioane de dolari. Și proprietarul o vinde în America. Am venit aici, am văzut… 3.400 de metri (…) În ziua aia am dat telefon, l-am căutat pe ăla, era prin concediu.

Am avut și o revelație. Erau doi prieteni de-ai mei. Unul era cu Securitatea de acum și altul cu Securitatea veche. Și am zis să văd cine îl găsește mai repede pe proprietar. Până la urmă nu l-a găsit niciunul, l-am găsit eu. Am vorbit cu omul și a zis așa: Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează. Îl întreb: Cât costă? 7 milioane, da?…Păi da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare”, a povestit Gigi Becali, în cadrul unei emisiuni.