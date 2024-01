Gigi Becali, hotărât să facă bani din vânzarea lui Darius Olaru. Cum vrea patronul FCSB să-i crească valoarea jucătorului: „Dacă va face asta...”

Gigi Becali (65 de ani) nu se mulțumește cu puțin! Patronul FCSB este hotărât să facă bani din vânzarea lui Darius Olaru. A stabilit deja și strategia, dar și prețul!

Darius Olaru are o cotă de 6,5 milioane de euro pe Transfermarkt, însă Gigi Becali vrea să îi crească valoarea. Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera a declarat că a avut o ofertă concretă pentru jucător în octombrie 2023, dar a refuzat.

„Eu tot timpul vorbesc de bani, pentru că banul arată valoarea. De ce aurul e mai scump, de ce argintul e mai scump? Care e mai valoros, e mai scump. Eu acum trei zile am avut 6 milioane pe Olaru și am zis că vreau 8. Este o echipă din Europa. Oamenii nu vor să se afle.”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik .

După cele trei goluri cu UTA, patronul FCSB i-a stabilit prețul lui Darius Olaru și este dispus la negocieri. Deși cota lui este de 6,5 milioane, Gigi Becali vrea 8 milioane. Mai mult decât atât, a explicat că are și o strategie pentru a-i crește valoarea căpitanului.

„Eu 8 milioane am cerut. Asta este la ora asta. Ilie Dumitrescu a spus ceva extraordinar: «Domne, dă goluri, face, drege. E adevărat, aleargă mult, dar trebuie să și deposedeze, să fie mai agresiv la deposedare».

Darius Olaru s-a remarcat, recent, după ce a reușit primul hattrick din carieră. Cu această ocazie, căpitanul FCSB a vorbit și despre un posibil transfer.

„Nu cred că am fost un one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, am arătat bine și clar meritam aceste 3 puncte. Deja am luat mingea acasă, acum merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și îmi doresc să nu fie ultimul.

Nu mă gândesc la transfer, trebuie să-mi fac treaba aici, mă gândesc la campionat, apoi la transfer. Mă bucur că s-au transferat, le doresc succes, cred că vor face treabă bună. Sperăm să facem pasul cât mai mulți, muncim și vrem să arătăm pe teren că merităm.

Eu îmi doresc la sfârșitul campionatului, deocamdată sunt aici și trebuie să-mi îndeplinesc obiectivul cu echipa. Deja am 4 ani aici și cred eu că e momentul, toți ca echipa ne dorim și e momentul să câștigăm. Trebuie să analizăm foarte bine, să pregătim bine meciul să dăm totul să câștigăm și acolo la Craiova.”, a declarat Darius Olaru.