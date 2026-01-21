Acasă » Știri » ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme

ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme

De: David Ioan 21/01/2026 | 19:21
ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme
ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme

Pentru numeroși români, sprijinul financiar oferit sau primit în familie este perceput ca un gest firesc, care nu necesită justificări suplimentare. Sumele împrumutate temporar de la părinți, banii dați unui frate până la salariu sau contribuții pentru avansul unei locuințe sunt tratate adesea ca simple ajutoare, fără documente sau explicații.

În practică însă, aceste transferuri pot atrage atenția autorităților fiscale, iar lipsa unor dovezi clare poate genera situații complicate în cazul unor verificări.

ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude

În ultimii ani, controalele ANAF s-au intensificat în ceea ce privește circulația banilor între persoane fizice, în special atunci când apar sume mari sau transferuri repetate. Fără documente care să explice proveniența fondurilor, un ajutor familial poate fi interpretat drept venit nedeclarat, ceea ce poate duce la obligații fiscale suplimentare.

Autoritățile nu analizează relațiile personale, ci fluxurile financiare, iar orice sumă care intră într-un cont poate fi verificată dacă nu există o justificare credibilă.

Riscurile cresc în situațiile în care transferurile bancare nu conțin mențiuni clare, banii sunt primiți în numerar fără o dovadă scrisă, sumele sunt folosite pentru achiziții importante sau există discrepanțe între veniturile declarate și nivelul de trai.

Documentele necesare pentru atestarea împrumuturilor între rude

În lipsa unor documente, ANAF poate reclasifica fondurile ca venituri nedeclarate, ceea ce implică impozite, penalități și dobânzi. Printre cazurile frecvente se numără banii primiți de la părinți pentru achiziția unei locuințe, împrumuturile informale între rude sau transferurile repetate fără contract.

Diferența dintre împrumut, donație și ajutor financiar este esențială din punct de vedere fiscal. Un împrumut presupune restituirea sumei și ar trebui consemnat printr-un document, chiar și simplu, semnat între părți.

Ce documente simple te pot feri de probleme

O donație reprezintă o sumă oferită definitiv, dar și aceasta poate necesita acte, mai ales în cazul unor valori ridicate. Fără o încadrare clară, autoritățile pot interpreta situația în defavoarea beneficiarului.

Pentru a evita problemele, sunt suficiente câteva măsuri minime, precum redactarea unui contract de împrumut, mențiuni explicite la transferurile bancare, păstrarea dovezilor de plată și stabilirea unui termen de restituire.

În cazul donațiilor, o formă scrisă este recomandată, mai ales când banii sunt folosiți pentru achiziții majore. Cu cât sumele sunt mai mari, cu atât verificările pot fi mai riguroase, în special când apar diferențe între veniturile declarate și bunurile achiziționate.

Pentru angajați, lipsa documentelor poate însemna timp pierdut și proceduri administrative complicate, chiar dacă situația se clarifică ulterior. Pentru persoanele cu activități economice, precum antreprenori, PFA sau freelanceri, riscurile sunt mai mari, deoarece sumele nejustificate pot fi încadrate drept venituri din activități independente, cu implicații fiscale și contabile extinse.

Legislația fiscală, prin Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, permite verificarea diferențelor dintre veniturile declarate și creșterea patrimoniului. Sumele fără proveniență dovedită pot fi impozitate suplimentar, iar băncile, conform legislației privind prevenirea spălării banilor, pot raporta tranzacțiile suspecte.

CITEŞTE ŞI: Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF

ANAF schimbă regulile. Cum vor să recupereze banii de la datornici și ce date vor publica

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest
Știri
Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest
De ce sunt femeile de peste 45 de ani furioase. Corpul se schimbă radical
Știri
De ce sunt femeile de peste 45 de ani furioase. Corpul se schimbă radical
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. ...
Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest
De ce sunt femeile de peste 45 de ani furioase. Corpul se schimbă radical
De ce sunt femeile de peste 45 de ani furioase. Corpul se schimbă radical
Amantlâc în lumea milionarilor! Fotbalistul și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei ...
Amantlâc în lumea milionarilor! Fotbalistul și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei și acum se pregătește de divorț
Dana Roba și-a scos iubitul din casă cu forța: a chemat urgent jandarmii! Vedeta a recunoscut motivul ...
Dana Roba și-a scos iubitul din casă cu forța: a chemat urgent jandarmii! Vedeta a recunoscut motivul pentru care s-au certat și l-a înjurat
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Schimbarea buletinului în 2026. Unde se depun actele și care sunt documentele necesare
Schimbarea buletinului în 2026. Unde se depun actele și care sunt documentele necesare
Vezi toate știrile
×