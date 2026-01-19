Acasă » Știri » Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 14:57
Atât din punct de vedere al chiriașului, cât și al proprietarului, legea din România prevede anumite obligații clare și stricte pentru ambele părți. Care sunt drepturile și obligațiile părților implicate, de fapt? Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract.

Atât în cazul apartamentelor, garsonierelor sau caselor, persoanele care aleg să locuiască în chirie trebuie să știe că – în unele cazuri – relația cu proprietarul poate fi uneori complicată/delicată. Din punct al chiriașului, există anumite drepturi clare de care acesta beneficiază pe toată șederea în locuința închiriată. Iată tot ce trebuie să știi despre drepturile chiriașilor din România.

Care sunt obligațiile pe care un chiriaș le are în România

Chiriașii sunt obligați să plătească chiria la timp, conform termenelor stabilite în contractul de închiriere. Curățenia, întreținerea și igienizarea locuinței devin obligațiile chiriașului titular. Dacă apar daune, chiriașii trebuie să le comunica proprietarilor pentru remediere, însă strict în cazul în care stricăciunile intră în sarcina acestora. În cazul unor accidente casnice sau a unor daune provocate locuinței, chiriașii trebuie să suporte costurile reparațiilor din propriul buzunar.

Chiriașii trebuie să utilizeze cu prudență și grijă bunurile din locuința închiriată pentru a evita deteriorările. Dacă elementele de construcții sau instalații se deteriorează ca urmare a folosirii necorespunzătoare, repararea sau înlocuirea lor intra în sarcina chiriașului. Proprietarul va plăti reparațiile generale pentru ca locuința să fie în stare corespunzătoare (instalații sanitare, sistemul electric, centrală termică, calorifere etc).

Chiriașul are dreptul să folosească locuința fără tulburarea liniștii și invazia spațoiului de către proprietar. Cel din urmă nu are voie să intre în locuință fără să își anunțe vizita și fără permisiunea chiriașului. Vizitele inopoinante încalcă drepturile chiriașului.

De asemenea, în cazul în care proprietarii doresc să vândă imobilul după în timpul închirierii, aceștia au dreptul să viziteze imobilul, însă în anumite condiții. Vizitele trebuie să fie de comun acord și să fie efectuate la un interval de timp rezonabil.

