Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut

În 2026, costurile lunare pentru întreținere au crescut semnificativ, chiar și în blocurile unde nu s-au efectuat lucrări noi. Motivul principal îl reprezintă scumpirea serviciilor comune și a utilităților. Astfel că de la 1 ianuarie, românii vor trebui să plătească o sumă mai mare lunar.

Românii care locuiesc la bloc vor plăti mai mult la întreținere. Costurile au crescut în 2026, iar factura lunară include acum apă, gunoi, energie termică și întreținerea spațiilor comune, repartizate însă diferit față de anii anteriori, ceea ce a dus la majorări semnificative pentru locatari, chiar și în blocurile unde nu s-au făcut lucrări noi. Pentru prima lună a anului au apărut costurile la întreținere și ele sunt mult mai mari decât anul anterior. Tarifele afișate pe listele de plată au ajuns la valori îngrijorătoare, între 717 și 864 de lei, iar în anumite cazuri, pentru un apartament cu trei camere, factura poate depăși 1500 de lei. Aceste majorări pun presiune direct pe bugetele familiilor, care caută soluții pentru a gestiona noile cheltuieli.

Iarna este în plină desfășurare, iar prognozele indică temperaturi și mai scăzute decât până acum, ceea ce va obliga românii să mențină căldura în locuințe. Aceasta va conduce la majorarea facturilor de întreținere, deja afectate de creșterea tarifelor la apă, energie termică, gunoi și întreținerea spațiilor comune.

Perspectivele pentru lunile următoare nu sunt mai optimiste: mulți locatari au păstrat căldura pornită permanent, iar administratorii confirmă că prețurile la utilități au crescut semnificativ față de anii anteriori. Estimările indică faptul că facturile pentru decembrie ar putea fi cu 30-40% mai mari decât cele din noiembrie.

Spre comparație, o locuință cu trei camere plătea în ianuarie anul trecut aproximativ 800 de lei, în timp ce pentru ianuarie 2026 se preconizează valori între 900 și 1000 de lei, ca urmare a scumpirii gazelor și energiei electrice.

