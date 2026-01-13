Acasă » Știri » Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut

Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut

De: Andreea Stăncescu 13/01/2026 | 11:12
Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut
Cât vor plăti românii la întreținere

În 2026, costurile lunare pentru întreținere au crescut semnificativ, chiar și în blocurile unde nu s-au efectuat lucrări noi. Motivul principal îl reprezintă scumpirea serviciilor comune și a utilităților. Astfel că de la 1 ianuarie, românii vor trebui să plătească o sumă mai mare lunar.

Românii care locuiesc la bloc vor plăti mai mult la întreținere. Costurile au crescut în 2026, iar factura lunară include acum apă, gunoi, energie termică și întreținerea spațiilor comune, repartizate însă diferit față de anii anteriori, ceea ce a dus la majorări semnificative pentru locatari, chiar și în blocurile unde nu s-au făcut lucrări noi.

Pentru prima lună a anului au apărut costurile la întreținere și ele sunt mult mai mari decât anul anterior. Tarifele afișate pe listele de plată au ajuns la valori îngrijorătoare, între 717 și 864 de lei, iar în anumite cazuri, pentru un apartament cu trei camere, factura poate depăși 1500 de lei. Aceste majorări pun presiune direct pe bugetele familiilor, care caută soluții pentru a gestiona noile cheltuieli.

Iarna este în plină desfășurare, iar prognozele indică temperaturi și mai scăzute decât până acum, ceea ce va obliga românii să mențină căldura în locuințe. Aceasta va conduce la majorarea facturilor de întreținere, deja afectate de creșterea tarifelor la apă, energie termică, gunoi și întreținerea spațiilor comune.

Perspectivele pentru lunile următoare nu sunt mai optimiste: mulți locatari au păstrat căldura pornită permanent, iar administratorii confirmă că prețurile la utilități au crescut semnificativ față de anii anteriori. Estimările indică faptul că facturile pentru decembrie ar putea fi cu 30-40% mai mari decât cele din noiembrie.

Spre comparație, o locuință cu trei camere plătea în ianuarie anul trecut aproximativ 800 de lei, în timp ce pentru ianuarie 2026 se preconizează valori între 900 și 1000 de lei, ca urmare a scumpirii gazelor și energiei electrice.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%

Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Știri
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Știri
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
Digi24
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea...
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Câte firme au Andra și Cătălin Măruță. Controlează un adevărat imperiu
Câte firme au Andra și Cătălin Măruță. Controlează un adevărat imperiu
Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri ...
Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare
Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul
Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul
BANCUL ZILEI | Doresc să mă angajez la compania dumneavoastră
BANCUL ZILEI | Doresc să mă angajez la compania dumneavoastră
Vezi toate știrile
×