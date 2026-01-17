Acasă » Știri » Orașul din România în care localnicii nu mai plătesc impozite si taxe. Vor plăti pentru salubrizare doar 100 de lei de persoană

De: Paul Hangerli 17/01/2026 | 15:25
Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Este vorba despre Vicovu de Sus, din județul Suceava, localitate care ar putea deveni prima din țară unde cetățenii nu vor mai plăti impozite pe locuințe, terenuri sau alte bunuri, cu o singură excepție – impozitul pe autoturisme.

Fără taxe locale, după finalizarea marilor investiții

Inițiativa aparține primarului Vasile Iliuț, care spune că măsura va putea fi implementată după ce Primăria nu va mai avea de acoperit, din bugetul local, sumele consistente necesare pentru cofinanțarea proiectelor europene aflate în prezent în derulare. Cu alte cuvinte, administrația locală își propune să își „închidă” întâi marile investiții, iar apoi să transfere beneficiul direct către contribuabili.

DCIM100MEDIADJI_0472.JPG

„Orașul Vicovu de Sus, în momentul de față, are foarte multe proiecte care necesită cofinanțări importante de la bugetul local. În viitor, după ce vom finaliza proiectele aflate în implementare și aducem localitatea la statutul de oraș adevărat, cu utilități, cu facilități, cu tot ce trebuie pentru oameni și nu vom mai da bani la cofinanțări, vrem să scoatem taxele cu totul pentru persoanele fizice. Singura care vă rămâne e taxa pe mașini”, a declarat primarul Vasile Iliuț.

Primul pas concret pe această direcție vizează taxa de salubrizare: edilul a anunțat că în 2026 cetățenii vor plăti pentru gunoi 100 de lei de persoană pe tot anul, iar plata va fi plafonată la maximum patru persoane per familie. Potrivit primarului, măsura are și o componentă socială, Vicovu de Sus fiind „un oraș, să zic așa, defavorizat”, unde orice reducere de cost contează.

Lucrări de infrastructură derulate în noiembrie 2025

Planul privind taxele se leagă de un alt mesaj transmis de administrația locală în ultimele luni: dezvoltarea infrastructurii. În luna noiembrie 2025, Primăria anunța lucrări importante de betonare și refacere pe strada Drumul Nou, până în zona Calea Cernăuți, cu intenția de a continua pe artere precum Cuza Vodă, Eudoxiu Hurmuzachi și Meșterul Manole, în cadrul unui proiect de mobilitate urbană de aproximativ 18 kilometri.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor pentru răbdare și înțelegere. Împreună continuăm să facem lucruri bune pentru orașul nostru, Vicovu de Sus”, transmitea primarul atunci, cerând sprijinul comunității pe durata șantierelor.

Prin combinația dintre investiții derulate în 2025 și promisiunea fiscală anunțată pentru anii următori, Vicovu de Sus încearcă să contureze un model local: întâi modernizare accelerată, apoi relaxare fiscală. Rămâne de văzut când va fi posibilă aplicarea efectivă a eliminării taxelor și în ce măsură această idee va fi preluată și de alte administrații din țară.

