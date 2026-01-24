”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt

Misterul a fost elucidat și a recunoscut tot! La aproape un an după ce a semnat actele de divorț, „antrenoarea vedetelor” a ieșit în față și a spus lucrurilor pe nume. Diana Senteș a confirmat separarea de soț și a vorbit public despre sfârșitul relației cu partenerul ei, Cătălin Duma. Primele declarații despre despărțire.

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO anunța divorțul Dianei Senteș, iar sursele noastre spuneau că motivul ar fi fost infidelitatea soțului ( Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, acum, „antrenoare vedetelor” a confirmat despărțirea de Cătălin Duma și a făcut primele declarații.

Diana Senteș a confirmat divorțul

Diana Senteș a devenit cunoscută după ce a participat în 2018 la show-ul de televiziune Exatlon și a atras atenția tabloidelor prin prisma relațiilor cu Dani Oțil, sau fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu. Șatena și-a găsit apoi liniștea în brațele lui Cătălin Duma, un tânăr avocat și om de afaceri alături de care și-a întemeiat o familie.

În 2020 cei doi și-au cumpărat o vilă spectaculoasă, evaluată la 2,5 milioane de euro și se pregăteau să-și mărească familia. La începutul lui 2021, Diana a adus-o pe lume pe fiica lor, Kaia. Însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Antrenoarea de fitness a vedetelor și tatăl copilului ei s-au separat anul trecut. Motivul: Infidelitatea bărbatului!

Se pare că afaceristul a avut o relație în paralel cu o altă domnișoară de oraș în timp ce era cu Diana. Divorțul a fost inevitabil, iar abia după un an de zile Diana Senteș și-a făcut curaj și a vorbit public despre cele întâmplate.

Fără a preciza motivele care au dus la separare, aceasta a confirmat divorțul și a punctat că acum se consideră norocoasă pentru că lucrurile s-au întâmplat așa.

„Întotdeauna am spus că sunt norocoasă. La un moment dat în viața mea, am crezut că nu… că sunt cea mai ghinionistă fără să înțeleg de ce Dumnezeu îmi dă frumos și apoi mi-l ia. După aproape un an de la despărțirea de tatăl Kaiei, mă consider DA norocoasă. Pentru că o am pe ea, datorită lui, pentru că viața mi-a arătat că unui om bun nu are cum să i se întâmple ceva rău, și că totul are acum un scop. Dar am lucrat mult cu mine ca să văd lucrurile așa și să iert, să mă iert pe mine pentru cât de dură am fost la un moment dat, cu propria mea persoană și cu Dumnezeu. Astăzi îl simt cu mine peste tot și în toate, simt că sunt protejată și că în continuare El mă duce pe drumul iubirii și al fericirii”, a declarat Diana Senteș, pe Instagram.

Foto: Instagram