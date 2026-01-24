Acasă » Știri » ”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt

”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 17:38
”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt
Diana Senteș a confirmat divorțul /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Misterul a fost elucidat și a recunoscut tot! La aproape un an după ce a semnat actele de divorț, „antrenoarea vedetelor” a ieșit în față și a spus lucrurilor pe nume. Diana Senteș a confirmat separarea de soț și a vorbit public despre sfârșitul relației cu partenerul ei, Cătălin Duma. Primele declarații despre despărțire.

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO anunța divorțul Dianei Senteș, iar sursele noastre spuneau că motivul ar fi fost infidelitatea soțului ( Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, acum, „antrenoare vedetelor” a confirmat despărțirea de Cătălin Duma și a făcut primele declarații.

Diana Senteș a confirmat divorțul

Diana Senteș a devenit cunoscută după ce a participat în 2018 la show-ul de televiziune Exatlon și a atras atenția tabloidelor prin prisma relațiilor cu Dani Oțil, sau fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu. Șatena și-a găsit apoi liniștea în brațele lui Cătălin Duma, un tânăr avocat și om de afaceri alături de care și-a întemeiat o familie.

În 2020 cei doi și-au cumpărat o vilă spectaculoasă, evaluată la 2,5 milioane de euro și se pregăteau să-și mărească familia. La începutul lui 2021, Diana a adus-o pe lume pe fiica lor, Kaia. Însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Antrenoarea de fitness a vedetelor și tatăl copilului ei s-au separat anul trecut. Motivul: Infidelitatea bărbatului!

Se pare că afaceristul a avut o relație în paralel cu o altă domnișoară de oraș în timp ce era cu Diana. Divorțul a fost inevitabil, iar abia după un an de zile Diana Senteș și-a făcut curaj și a vorbit public despre cele întâmplate.

Diana Senteș a confirmat divorțul de Cătălin Duma /Foto: Instagram

Fără a preciza motivele care au dus la separare, aceasta a confirmat divorțul și a punctat că acum se consideră norocoasă pentru că lucrurile s-au întâmplat așa.

„Întotdeauna am spus că sunt norocoasă. La un moment dat în viața mea, am crezut că nu… că sunt cea mai ghinionistă fără să înțeleg de ce Dumnezeu îmi dă frumos și apoi mi-l ia. După aproape un an de la despărțirea de tatăl Kaiei, mă consider DA norocoasă. Pentru că o am pe ea, datorită lui, pentru că viața mi-a arătat că unui om bun nu are cum să i se întâmple ceva rău, și că totul are acum un scop.

Dar am lucrat mult cu mine ca să văd lucrurile așa și să iert, să mă iert pe mine pentru cât de dură am fost la un moment dat, cu propria mea persoană și cu Dumnezeu. Astăzi îl simt cu mine peste tot și în toate, simt că sunt protejată și că în continuare El mă duce pe drumul iubirii și al fericirii”, a declarat Diana Senteș, pe Instagram.

Prima reacție după ce soțul a anunțat-o pe Facebook că divorțează. Camelia Voinea: „A fost o exagerare venită din gelozie”

Ispita de la Insula Iubirii pune tunurile pe fosta soție a iubitului: „Dacă vrea să se facă de râs, n-am ce să-i fac”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Știri
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Știri
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins ...
Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins la 19 zile de la naștere, în brațele lui
Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a ...
Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!”
Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei ...
Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Vezi toate știrile
×