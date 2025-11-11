“Antrenoarea vedetelor” s-a despărțit de tatăl copilului ei! Motivul: INFIDELITATEA

Anul 2025 a fost anul despărțirilor din showbiz, căci multe dintre vedete au hotărât să pună punct relațiilor în care se aflau și să o ia pe un drum complet nou. Este cazul și fostei lui Dani Oțil, femeia care își construise o familie și un cămin alături de un om de afaceri și avocat alături de care își vedea viața. Tânăra, care a devenit cunoscută prin prisma unei emisiuni tv și este apreciată de zeci de mii de oameni în online, povestea cu drag despre vila de 2 milioane si jumătate pe care o amenajase alături de viitorul tată al copilului ei. Cei doi au devenit și părinții unei fetițe la începutul anului 2021, însă nimic nu a mai putut salva relația lor. CANCAN.RO a aflat că separarea s-a produs de ceva vreme, iar motivul a fost infidelitatea.

Diana Senteș a devenit cunoscută după ce a participat în 2018 la show-ul de televiziune Exatlon și a atras atenția tabloidelor datorită fizicului său, dar și prin prisma relațiilor cu Dani Oțil, sau fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu. Șatena și-a găsit apoi liniștea în brațele lui Cătălin Duma, un tânăr avocat și om de afaceri alături de care și-a întemeiat o familie. În 2020 cei doi și-au cumpărat o vilă spectaculoasă, evaluată la 2,5 milioane de euro și se pregăteau să-și mărească familia. La începutul lui 2021, Diana a adus-o pe lume pe fiica lor, Kaia. Părea tabloul de familie perfect, însă am aflat că antrenoarea de fitness a vedetelor și tatăl copilului ei s-au separat de curând. Motivul: Infidelitatea bărbatului!

Diana Senteș i-a spus adio tatălui fiicei sale, după ce bărbatul i-ar fi călcat strâmb

Diana Senteș trece prin momente delicate în viața personală. Fosta concurentă de la Exatlon s-a despărțit de tatăl copilului ei, Cătălin Duma, după ce acesta i-ar fi călcat strâmb vedetei, spun sursele CANCAN.RO. Se pare că afaceristul a avut o relație în paralel cu o altă domnișoară de oraș în timp ce era cu Diana. De acolo și până la a decide să se separe, nu a mai fost decât un pas.

Cu toate că cei doi au împreună o fetiță și aveau multe planuri de viitor, antrenoarea și-a luat inima în dinți și a luat decizia separării. Nu ar mai fi cale de întoarcere, iar vedeta ar fi suferit foarte tare. Cu inima rănită, dar cu rațiunea neatinsă, Diana a decis să pună punct relației cu tatăl fiicei sale și să nu se mai uite înapoi. Însă, de menționat este că cei doi, ne spun sursele noastre, ar dori binele fiicei lor, astfel că sunt în relații cordiale.

Ce se va întâmpla cu vila de 2,5 milioane de euro

După ce au pus cărțile pe masă și au stabilit câteva lucruri esențiale pentru familia lor, antrenoarea vedetelor și tatăl fetiței sale au ales separarea amiabilă. Mai mult, cu toate că despățirea s-a produs de ceva vreme, cei doi ar locui încă împreună în casa din Sisești până vor decide cum se vor desfășura în continuare lucrurile. Casa are peste 400 de metri pătrați, trei băi, sala de fitness, terasă, o curte spațioasă și mai multe dormitoare, astfel că au unde să stea și când sunt separați. Ba chiar destul loc ca fiecare să-și țină propriul spațiu… în caz de o discuție iminentă apare! Facem și noi puțin haz de necaz, însă trebuie să apreciem totuși maturitatea șatenei care a ales ca lucrurile să se producă într-o manieră cât se poate de civilizată. Diana Senteș și tatăl fiului ei au demonstrat că, deși trec printr-o experiență emoțională dificilă, știu să pună binele fiicei mai presus de orice.

