Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit în ultimul moment

Laurențiu și Cornel sunt doi polițiști din Hunedoara care au salvat de la moarte un bărbat de 45 de ani. Cel din urmă a încercat să se sinucidă, apoi a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Alerta a fost dată miercuri, 28 ianuarie 2026, în urma unui apel la 112. Într-o tentativă de sinucidere, un bărbat de 45 de ani s-a spânzurat cu o funie de o grindă, însă, speriat și în stare de șoc a apucat să sune la 112 după ajutor. Apelul a fost imediat interceptat, iar la scurt timp cei doi agenți de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara s-au deplasat la locuința bărbatului. Laurențiu și Cornel au mers mai bine de 300 de metri prin zăpadă, drum pe care nu au avut cum să-l parcurgă cu mașina – din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Laurențiu și Cornel l-au salvat la timp pe bărbatul de 45 de ani

Bărbatul de 45 de ani locuia singur și se confrunta cu dificultăți familiale, situație delicate pe care autoritățile și comunitatea le cunoșteau. Prezența de spirit a polițiștilor a făcut diferența dintre viață și moarte. Laurențiu și Cornel au acționat cu calm și profesionalis, i-au tăiat funia de la gât, l-au așezat la sol și au chemat ambulanța. Bărbatul era în viață, însă inconștient și a fost transportat la spitalul de urgență din Hunedoara pentru îngrijiri medicale.

„Ei sunt Laurențiu și Cornel, colegii noștri din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, cei care au salvat viața unui bărbat aflat în dificultate Pe 28 ianuarie 2026, în urma unui apel la 112 care indica un pericol iminent, agenții de poliție Laurențiu și Cornel au intervenit rapid și fără ezitare. Au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuința unui bărbat de 45 de ani, pe care l-au găsit într-o situație critică. Prin prezență de spirit, calm și profesionalism, cei doi polițiști au intervenit imediat, au acordat primul ajutor și au menținut victima în siguranță până la sosirea echipajului medical. Bărbatul a fost transportat la spital, iar în prezent starea acestuia este stabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Reprezentanții IPJ Hunedoara au transmis câteva recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid – în cazul în care aveți de-a face cu persoane aflate în dificultate:

Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio

Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor

În situații de urgență, apelați 112

Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți

