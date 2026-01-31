Acasă » Știri » Ce pățesc proprietarii de case care încalcă linia de hotar. Ce distanță trebuie respectată

De: David Ioan 31/01/2026 | 12:38
Respectarea distanței dintre locuință și limita de proprietate reprezintă una dintre cele mai frecvent încălcate obligații legale de către proprietarii de case din România.

Reglementările din Codul Civil stabilesc clar modul în care trebuie amplasate construcțiile în raport cu hotarul, însă numeroși proprietari ignoră aceste prevederi, ceea ce duce adesea la conflicte între vecini.

Una dintre cele mai des întâlnite abateri este nerespectarea distanței minime dintre casă și gardul vecinului. Cei care ridică o locuință sunt obligați să păstreze o distanță legală față de proprietatea alăturată, iar nerespectarea acestei reguli poate atrage consecințe severe.

Efectele încălcării liniei de hotar

Legea prevede că orice construcție trebuie amplasată la cel puțin 60 de centimetri de linia de hotar.

„Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de centimetri față de linia de hotar, pentru a nu aduce atingere drepturilor proprietarului vecin. Derogările de la această distanță minimă pot fi făcute doar prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.”

În cazul în care această regulă este încălcată, proprietarul riscă amenzi, obligația de a plăti despăgubiri și chiar demolarea construcțiilor realizate ilegal. Disputele apar frecvent și în privința gardului dintre proprietăți, deoarece legea prevede că ambii vecini trebuie să contribuie la realizarea acestuia. Dacă unul dintre ei refuză, celălalt poate construi gardul pe cont propriu și ulterior poate solicita recuperarea unei părți din costuri.

„Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.”, arată art. 560 Cod Civil.

Ce distanță trebuie respectată

Regulile se aplică și în cazul arborilor plantați în apropierea gardului. Copacii amplasați prea aproape de limita de proprietate pot provoca neplăceri, mai ales atunci când ramurile se extind peste gard sau când rădăcinile afectează terenul vecin. Legislația stabilește clar drepturile fiecărui proprietar în astfel de situații.

„Art. 608. – Vecinul poate cere că arborii şi gardurile vii puşi la o distanţă mai mică să se scoată. Acela pe a cărui proprietate se întind crăcile arborilor vecinului poate să-l îndatoreze a le tăia. Dacă rădăcinile se întind pe pământul sau are drept a le tăia singur. Arborii ce se află în gardul comun sunt comuni ca şi gardul şi fiecare din ambii proprietari e în drept a cere să-i taie.”, specifică legea.

Un alt motiv frecvent de dispută îl reprezintă ferestrele orientate către proprietatea vecinului, aspect reglementat tot de Codul Civil. Normele privind distanța minimă de 60 de centimetri față de hotar se aplică și în acest caz, pentru a proteja intimitatea și drepturile fiecărui proprietar.

