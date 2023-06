Afaceriștii Nicoleta și Alexandru Manea au construit un adevărat imperiu financiar, controlând o rețea de firme care i-a transformat, în câțiva ani, în milionarii momentului. ANG Luxury Properties este ”cireașa de pe tort”, iar afacerile cu proprietăți de lux din nordul Capitalei par a merge ca unse. Dincolo de partea vizibilă a acestei mega-afaceri, însă, au răsărit precum ciupercile după ploaie și foarte multe semne de întrebare, unul dintre acestea fiind legat de fratele Nicoletei Manea, condamnat la închisoare cu executare într-un dosar de loviri și alte violențe.

”Regii imobiliarelor” sunt citați într-unul dintre cele mai mari dosare din ultimii ani, înregistrat la Tribunalul București în data de 31 martie 2023, la Secția a IV-a Civilă, Materie – Proprietate Intelectuală, având ca obiect o ”acțiune în concurență neloială”. (mai multe detalii AICI)

Totul a pornit de la modul în care este afișată Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la prețurile apartamentelor, imobilelor etc., afișate pe anumite site-uri de anunțuri imobiliare, iar partea reclamantă – o persoană fizică – acuză toate firmele ”prinse” în acest mega-dosar – nu mai puțin de 57, printre care ANG Luxury Properties – și că nu ”joacă” fair-play în realația cu firmele concurente, astfel încât reușesc să obțină o vizibilitate mai mare.

CANCAN a intrat în posesia unor informații uluitoare, în exclusivitate, personajul principal fiind Grigore Dănuț Hotcă, angajat al grupului de firme ANG, nimeni altul decât fratele Nicoletei Manea, cea care controlează, alături de Alexandru Manea, ”Imperiul financiar” dedicat proprietăților de lux din nordul Bucureștiului.

Fratele Nicoletei Manea, personaj controversat, condamnat la închisoare cu executare

În data de 15 iunie 2023, Grigore Dănuț Hotcă a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea la ”1 an, 10 luni, 10 zile închisoare, în regim de detenţie”, ]ntr-un dosar în care fratele Nicoletei Manea a fost acuzat de ”lovire sau alte violenţe (art.193 NCP) şi tulburarea ordinii şi liniștii publice”.

”În baza art. 97 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 40 alin. 1, 2 raportat la art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b și art. 45 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată în fond pentru comiterea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, cu pedepsele de 1 an 8 luni închisoare și 4 luni închisoare aplicate prin sentința penală nr. 381/16.04.2021 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 2048/2020, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 391/A/2021 pronunțată la data de 17.06.2022 de Curtea de Apel Oradea, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an 8 luni închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 2 luni 10 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an, 10 luni, 10 zile închisoare, în regim de detenţie”, au hotărât judecătorii Curții de Apel Oradea.

Potrivit motivării instanței de judecată, din care CANCAN prezintă extrase în exclusivitate, fratele Nicolei Manea a fost implicat într-o altercație în urma căreia a intrat în conflict cu un bărbat, iar acesta a avut nevoie de 16-18 zile de îngrijiri medicale.

Victima participase la o nuntă, iar în jurul orei 4 dimineața a iești din restaurantul unde se desfășura evenimentul și a mers la mașina personală pentru a lua ceva din portbagaj. Numai că, înainte de a ajunge la mașină, aproape de el a oprit un alt autoturism, condus de fratele Nicoletei Manea.

”În jurul orei 04:00 a ieşit afară şi a mers la autoturismul său cu intenţia de a lua ceva din portbagajul, iar înainte de ajunge la maşină, un alt autoturism a oprit lângă el, din care a coborât inculpatul, care, fără nicio explicaţie, a luat o bară metalică din portbagaj şi a intenţionat să o lovească pe persoana vătămată în zona capului, însă acesta a parat lovitura cu mâna dreaptă, după care inculpatul a lovit-o peste piciorul stâng.

În încercarea de a se apăra persoana vătămată a reuşit să smulgă bara metalică din mâna inculpatului, moment în care acesta din urmă a fugit. În continuare inculpatul a luat un cuţit şi ameninţat-o pe persoana vătămată căreia i-a spus că o va omorî, după care s-a urcat în autoturismul său şi a făcut drifturi în parcare restaurantului (…), unde se aflau mai multe persoane.

Inculpatul a oprit la un moment dat autoturismul şi a ameninţat-o din nou pe persoana vătămată că o va omorî. În momentul în care inculpatul a agresat-o fizic pe persoana vătămată şi a ameninţat-o, mai erau de faţă martorii (…), dar şi alte persoane a căror linişte a fost tulburată de acţiunile inculpatului. În urma agresiunilor persoana vătămată a suferit mai multe leziuni fizice care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale. În aceste condiţii s-a apreciat că fapta inculpatului, astfel cum a fost descrisă, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal, precum elementele constitutive ale infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 371 cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 cod penal”, se precizează în motivarea instanței de judecată.

Fratele milionarei ANG Luxury Properties a a susținut, însă, că el ar fi fost cel agresat. Mai mult, acesta a declarat că ”persoana vătămată este soțul surorii iubitei cu care fusese într-o relație înainte de a participa în anul 2018” la nunta unde a avut loc altercația. Grigore Dănuț Hotcă a mai spus că nici nu a lovit victima cu bara metalică – el fiind cel lovit, motiv pentru care a avut și mâna în gips -, și n-a făcut drifturi cu mașina, în parcarea restaurantului.

”Din portbagaj a scos o bucată de fier de circa 2 metri cu care a început să o lovească pe persoana vătămată”

La acest incident au asistat mai mulți martori, unul dintre aceștia fiind chiar un prieten al fratelui ”Reginei Imobiliarelor din București”.

Acesta a declarat că ”a sosit la acest eveniment cu autoturismul inculpatului, iar înspre dimineață, în jurul orelor 2:30, a vrut să plece împreună cu inculpatul către (…), însă când s-au urcat în autoturism, inculpatul aflându-se la volan, a venit persoana vătămată cu care început să discute în contradictoriu. Inculpatul a coborât din mașină, a reușit să deschidă portbagajul mașinii, după care din portbagaj a scos o bucată de fier de circa 2 metri cu care a început să o lovească pe persoana vătămată, în zona picioarelor lovindu-l de circa 2-3 ori”.

În cele din urmă, victima a reușit să ia bara de fier din mâna inculpatului și l-a lovit pe Grigore Dănuț Hotcă în brațul drept. Au urmat înjurături, amenințări, iar fratele Nicoletei Manea s-a întors la mașină și a scos un cuțit, amenințându-l cu moartea pe bărbatul cu care se bătuse.

”Toate aceste evenimente derulate între cei doi au fost văzute de peste 50 de persoane care participau la aceea nuntă și care în acel moment se aflau afară. Martorul a mai arătat faptul că ulterior inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului său și a început să conducă agresiv mașina în jurul unei fântâni arteziene lângă care se aflau persoane invitate la nuntă și chiar am crezut va intra cu autoturismul în aceste persoane. Inculpatul a frânat brusc autoturismul chiar în dreptul soției persoanei vătămate reușind să oprească autoturismul la o distanță de sub 1 metru”, s-a mai arătat în motivarea instanței de judecată.

Același martor a mai declarat, în fața judecătorilor, că Grigore Dănuț Hotcă se afla sub influența băuturilor alcoolice, dar a insistat să conducă. După acest scandal, procesul s-a întins pe mai mulți ani, iar judecătorii au stabilit, într-un final, că bărbatul agresat de fratele milionarei ANG Luxury Properties a avut dreptate, iar acesta din urmă a fost condamnat, la jumătatea acestei luni, la 1 an și 10 luni închisoare cu executare.

”Analizând materialului probator administrat în cauză, respectiv declarațiile martorilor coroborat cu Certificatul medico-legal nr. 1034/I/a/431-2018, se constată că acestea se coroborează cu declarațiile persoanei vătămate. (…) Referitor la gradul de pericol concret al infracţiunii săvârşite de inculpat, instanţa apreciază că acesta este unul ridicat, prin raportare la faptul că persoana vătămată a avut nevoie de un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, s-a menționat în motivarea instanței de judecată din care CANCAN a prezentat extrase în exclusivitate.

În anul 2021, fratele Nicoletei Manea a fost prins conducând fără permis

Fratele milionarei ANG Luxury Properties se dovedește a fi un personaj teribilist, în adevăratul înțeles al cuvântului, iar faptul că era cercetat într-un dosar, după scandalul din 2018, nu l-a pus, cum se spune, pe ”linia cea dreaptă”.

A fost prins conducând fără permis și a făcut apel, numai că judecătorii de la Curtea de Apel Oradea i l-au respins ca ”nefondat”.

Grigore Dănuț Hotcă a fost acuzat nu numai că a condus un autoturism, deși avea permisul suspendat, dar și pentru ”părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

26.04. 2019 – ora 13:15. O femeie conducea un Citroen, iar atunci când a intrat pe partea carosabilă nu a acordat prioritate unui Mercedes Benz, iar autoturismele s-au ciocnit. Șoferița care conducea Citroenul a fost rănită în urma impactului – ”a suferit în urma accidentului leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 22-24 zile de îngrijiri medicale”. Mercedesul implicat în accident era condus de fratele ”Reginei Imobiliarelor din București”, iar acesta a părăsit locul accidentului.

”… a părăsit locul accidentului după producerea acestuia fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei”, a menționat în motivarea instanței de judecată. Ulterior, fiind identificat de polițiști, s-a constatat că Grigore Dănuț Hotcă avea permisul de conducere suspendat. Acesta a declarat, de altfel, ”că la data de 15.03.2019 organele de poliţie au reținut permisul de conducere pentru că a condus autoturismul (…) fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu această ocazie i s-a adus la cunoștință că, începând cu data de 15.03.2019, pentru o perioadă de 90 de zile nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice”.

Prin ordonanța din data de 02.05.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de fratele Nicolei Manea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare din data de 17.05.2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe(…) și efectuarea în continuare a urmăririi penale (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare din data de 05.06.2019 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă fratele ”Reginei Imobiliarelor din București” sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

”Odată ce inculpatul nu a putut respecta interdicția de a conduce autovehicule timp de 3 luni și conducând mașina personală a fost implicat într-un eveniment rutier unde a încercat să se sustragă răspunderii penale prin fuga de la locul accidentului şi prin încercarea de a determina ca o altă persoană să preia răspunderea asupra faptei acestuia, Curtea apreciază că pedeapsa complementară aplicată pe un an se justifică pe deplin”, au hotărât judecătorii Curții de Apel Oradea.

Aventurile fratelui teribilist continuă! DIICOT, ”confiscare specială”: ”Substanțe care conțin cocaină”

Dar aventurile fratelui teribilist al ”Reginei Imobiliarelor din București” nu se opresc aici, de data aceasta fiind protagonistul unei ”confiscări speciale” a procurorilor DIICOT.

”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea în cadrul dosarului de urmărire penală nr. 145/D/P/2014 și, în consecință: Dispune confiscarea special a cantităților de 0.75 grame, 1,53 grame și 0,6 grame substanțe care conțin cocaină rămasă în urma analizalor de laborator, care în present se găsesc la IGPR”, au decis judecătorii de la Tribunalul Bihor în data de 04.11.2021.

”Imperiul financiar” al soților Manea

Nicoleta și Alexandru Manea – acuzați, alături de alte firme, de concurență neloială în acest dosar înregistrat la Tribunalul București – precizează, chiar pe site-ul agenției ANG Luxury Properties, că afacerea pe care o gestionează funcționează la cei mai înalți parametri, iar cifrele sunt de ordinul a sute de milioane de euro, în unele cazuri fiind vorba și despre tranzacții-record, ceea ce transformă această agenție în ”lider de piață în tendințe, design, marketing și vânzări”.

”Agenția este alcătuită dintr-un grup de consultanți imobiliari talentați, conduși de Nicoleta și Alexandru Manea, cu o performanță de peste 90 milioane de euro vânzări totale și 500 de milioane de euro în listări active, firma încheie peste o sută de oferte anual și a intermediat multe dintre cele mai mari vânzări rezidențiale ale orașului, inclusiv numeroase tranzacții record”, se precizează pe site-ul agenției.

La începutul afacerilor, Nicoleta și Alexandru Manea au înființat ANG Holding, apoi – în anul 2021 – s-au decis să înființeze și ANG Luxury Properties, ”nou concept pe piața imobiliară”, dedicată doar proprietăților de lux.

”Imperiul” financiar al soților Manea a pornit, așa cum au declarat aceștia la TV, de la 3.000 de euro.

Era anul 2011, iar afacerea a început să se dezvolte într-un ritm accelerat.

La momentul actual, ”Imperiul” financiar deținut de Nicoleta și Alexandru Manea este format dintr-o adevărată de rețea de firme care aduc ”Regilor Imobiliarelor” venituri uriașe:

ANG Luxury Properties SRL

Noam Design Group SRL

Monarc Luxury Homes SRL

The Agency RO SRL

Aenama Investment SRL

Loffice Hub SRL

ANG Rezidențial SRL

ANG Real Estate Group SRL

ANG LandMark Real Estate SRL

ANG Luxury International SRL

IHome Design SRL

Nastelli Diamonds SRL

Nico Dani SRL

Cămara Zînelor SRL

