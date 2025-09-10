Acasă » Știri » UPDATE. Activistul Charlie Kirk, aliat al lui Trump, a murit după ce a fost împușcat la un eveniment universitar din Utah

UPDATE. Activistul Charlie Kirk, aliat al lui Trump, a murit după ce a fost împușcat la un eveniment universitar din Utah

De: Anca Chihaie 10/09/2025 | 23:23
Foto: Profimedia

Un eveniment public organizat în campusul Universității Utah Valley din orașul Orem, statul Utah, a fost zguduit de un atac armat soldat cu rănirea gravă a activistului conservator american Charlie Kirk, fondatorul organizației de tineret Turning Point USA și una dintre cele mai proeminente figuri din mișcarea conservatoare apropiată de fostul președinte Donald Trump.

Incidentul a avut loc în timpul unei întâlniri cu studenții, unde Kirk urma să susțină un discurs în cadrul turneului său de evenimente. În timpul manifestării, un foc de armă a fost tras în direcția lui, lovindu-l în zona gâtului. Potrivit primelor informații transmise de reprezentanți ai Turning Point USA, victima a fost transportată de urgență la spital.

UPDATE 23:50: Real America’s Voice confirmă că Charlie Kirk a murit din cauza rănilor suferite. 

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea inima tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și cu mine transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”, a transmis Donald J. Trump.

Care este starea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, este un comentator politic conservator cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale. A devenit cunoscut mai ales prin activitatea sa de fondator al Turning Point USA, organizație non-profit care promovează valori conservatoare în campusurile americane și care a ajuns să aibă prezență în sute de universități. Kirk și-a consolidat reputația prin prelegeri, podcasturi și o puternică activitate pe internet, devenind o voce centrală în mișcarea MAGAsusținută de Donald Trump.

Activistul conservator Charlie Kirk, aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost împușcat în gât în timpul unui eveniment universitar desfășurat la Utah Valley University. După momente de panică și intervenția rapidă a echipajelor medicale, acesta a fost transportat la spital, unde medicii au reușit să îl stabilizeze.

„Rugați-vă pentru Charlie Kirk, un tip cu adevărat bun și un tată tânăr”, a transmis JD Vance.

Deși inițial autoritățile au anunțat că suspectul ar fi fost reținut, surse citate de Associated Press transmit că trăgătorul nu a fost încă localizat sau arestat, iar operațiunile de căutare continuă în zona campusului și împrejurimi.

De-a lungul ultimilor ani, Turning Point USA a investit resurse importante în state-cheie în timpul alegerilor, mobilizând tineri în favoarea candidaților republicani. Popularitatea sa i-a oferit lui Kirk un rol important în cadrul convențiilor republicane și în evenimente majore organizate de Partidul Republican. În 2024, Trump însuși a ținut un discurs la o conferință Turning Point, marcând vizibil importanța alianței dintre cei doi.

Și cunoscutul comentator Glenn Beck a reacționat pe rețelele sociale, transmițând un mesaj emoționant după vestea că Charlie Kirk ar fi fost stabilizat:

„Rugați-vă pentru vindecare și pentru o minune. Am primit vestea că #charliekirk a fost stabilizat. Mă rog să fie adevărat. Dacă este așa, ACEASTA ESTE A DOUA MINUNE. 1. Trump. 2. Kirk. Spitalul îi administrează sânge acum. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al miracolelor. În numele lui Isus”, a transmis acesta.

Foto: captură X

×