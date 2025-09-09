Accident cu 14 victime la Mangalia! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Accident serios la ieșire din Mangalia! Un autoturism și un microbuz cu pasageri s-au izbit puternic. În total, 14 persoane au fost rănite. Ținând cont numărul mare de victime, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

Marți dimineața, 9 septembrie 2025, în jurul orei 7:20, Poliția Mangalia a fost sesizată cu privire la un accident în care au fost implicate un microbuz cu pasageri şi un autoturism. Mai multe echipaje de salvare au intervenit de urgență, iar traficul în zonă a fost blocat pentru cercetări. Oamenii legii încearcă să afle cine a fost de vină pentru impact.

„Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

A fost activat Planul Roşu de Intervenţie în urma accidentului din Mangalia

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs la ieșire din Mangalia, pe strada Oituz. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a transmis un comunicat oficial în care se precizează că microbuzul și autoturismul ar fi circulat din sensuri opuse, însă momentan nu s-a stabilit cine este vinovat de impact.

„La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, au declarat reprezentanții IPJ Constanţa.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului au ajuns opt echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, trei autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanțe SAJ.

În total, 14 victime au rezultat din accidentul rutier. Dintre acestea, patru femei și nouă bărbați au fost duse la secția CPU a Spitalului Municipal Mangalia, iar o persoană a refuzat transportul la spital. Ea a fost asistată medical la locul intervenției.

Între timp, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cine este vinovat de accident. Momentan, conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

