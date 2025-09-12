Acasă » Video » Imagini VIDEO cu asasinul lui Charlie Kirk, publicate de FBI. Detaliul care pur și simplu nu se leaga pentru americanii

Imagini VIDEO cu asasinul lui Charlie Kirk, publicate de FBI. Detaliul care pur și simplu nu se leaga pentru americanii

De: Amelia Radoi 12/09/2025 | 09:42
Foto: Profimedia
Asasinarea lui Charlie Kirk a lăsat întreaga lume în stare de șoc. Activistul, care era și un mare susținător al președintelui Donald Trump, a fost împușcat pe scena unui eveniment la Universitatea Utah Valley din Orem. Suspectul l-a împușcat pe Charlie cu o pușcă cu lunetă de pe un acoperiș, apoi a părăsit locul crimei.

Kirsk se afla pe scena unui eveniment la Universitatea Utah Valley, discutând cu o persoană transgender despre recentele acte de violență, inclusiv împușcăturile dintr-o școală creștină, când a fost ucis de la o distanță de aproximativ 130 de metri cu ajutorul unei puști cu lunetă.

Autoritățile au găsit arma folosită pentru asasinatul lui Kirk într-o zonă împădurită, pe unde se crede că asasinul ar fi fugit după atentat.

De asemenea, FBI-ul a publicat un videoclip care îl arată pe suspect sărind de pe clădire, pregătit să părăsească locul crimei. Autoritățile au cerut ajutorul publicului, pe care l-au rugat să contacteze poliția dacă au cunoștințe despre oameni care dețin obiectele vestimentare identice cu cele purtate de asasin.

Ce au spus oamenii despre atacul asupra lui Kirk

Sursa foto FBI

După ce imaginile video au fost postate, oamenii au studiat cu atenție mișcările asasinului. Publicul îngrijorat și-a pus întrebări cu privire la arma pe care a folosit-o ucigașul, exprimându-și ipotezele pe rețelele de socializare. În comentariile postării făcute de FBI s-a deschis o dezbatere pe tema locului în care a fost găsită arma.

Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

Majoritatea au încercat să repereze unde s-ar putea afla arma lui, mulți susținând că ori era ascunsă în haina cu care alerga în mână, altii că ar fi pe picior. Unii utilizatori experimentați în arme au susținut că arma cu lunetă are o greutate considerabilă și este dificil de demontat în timp ce alergi.

Un alt internaut crede că arma ar fi fost ascunsă pe acoperiș, când suspectul s-a ghemuit aproape de margine, dar i se pare bizar ca pușca să ajungă apoi în pădure. Un altul susține că arma ar fi putut fi aruncată de pe acoperis direct în zona verde de lângă clădire.

„Deci, unde se afla arma când a sărit de pe acoperiș? Pentru că sigur n-a avut timp să o demonteze și cu siguranță nu se afla în pantalonii lui când a sărit 4,5 metri de pe acoperiș, deci cum a reușit să ajungă în pădure?”, a întrebat o persoană pe platforma de socializare Facebook.

„Videoclipul cu el mergând acolo îl arată mergând ciudat. Pușca află în pantaloni. La întoarcere aleargă rapid, indicând că a aruncat-o”, i-a răspuns o persoană.

„Dacă dețin informațiile corecte, presa a spus că era o pușcă Mauser cu bolt action, care a fost recondiționată la calibrul 30.06. Majoritatea acestor arme erau de 8 mm. Sunt arme destul de grele și nu se pot demonta pentru a le ascunde ușor”, a explicat o persoană.

„Tu și oricine altcineva cu minte spuneți același lucru. Aceasta este a doua distragere a atenției, prima fiind bătrânul pe care polițiștii îl iau pe sus imediat”, a comentat cineva.

„Dintr-un motiv sau altul, nu pot să postez un screenshot, dar pare că are o armă în timp când se întoarce înapoi. Lasă ceva pe jos, apoi se ghemuiește înainte de a sări la pământ”.

„Cred că a aruncat-o de pe acoperiș într-o zonă împădurită, apoi a sări”, a spus o persoană.

