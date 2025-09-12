Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din șoc: ”Inima mea este zdrobită”

Erika Lane Frantzve , soția activistului conservator Charlie Kirk, este răpusă de durere după ce soțul ei a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public. Despre viața privată a lui Charlie Kirk nu se cunosc foarte multe detalii, dar este cunoscut faptul că acesta lasă în urmă o soție, Erika, dar și doi copii.

Reamintim faptul că Charlie Kirk, activist conservator american și fondator al organizației Turning Point USA, a fost asasinat pe data de 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, Utah. În vârstă de 31 de ani, el a fost împușcat mortal în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, în fața a aproximativ 3.000 de participanți.

Soția lui Charlie Kirk, mesaj dureros în mediul online

Erika Lane Frantzve , soția activistului și-a exprimat durerea printr-un mesaj public în mediul online. Femeia a mărturisit cât îi este de greu să își găsească cuvintele pentru a descrie pierderea pe care o trăiește. Deși mărturisește despre soțul ei că nu a fost omul perfect, Erika îl descrie drept un om extrem de curajos.

„Sunt Erika, soția lui Charlie, și astăzi inima mea este zdrobită în moduri pe care cuvintele nu le pot exprima pe deplin. Mi-am pierdut soțul, copiii și-au pierdut tatăl, iar America a pierdut o voce curajoasă, neînfricată, neobosită de dragostea sa pentru această națiune. Charlie nu a fost perfect, dar a fost curajos, a susținut ceea ce credea, chiar dacă asta l-a costat totul. Pentru asta, voi fi mereu mândră de el. Sunt și furioasă, furioasă că cineva care a venit să vorbească, să schimbe minți prin cuvintele sale, a fost întâmpinat în schimb cu gloanțe. Charlie a crezut mereu în tineri, în energia lor și în capacitatea lor de a contrui un viitor mai bun”, a spus Erica în mediul online.

Soția lui Charlie Kirk a mai transmis că această tragedie i-a privat pe copii de îmbrățișările calde ale tatălui lor, dar în ciuda durerii, continuă să se agațe de credință și speranță.

Cine este Erika, văduva lui Charlie Kirk, și cu ce se ocupă. Cei doi aveau împreună doi copii

