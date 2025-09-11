Cine este Erika, văduva lui Charlie Kirk, și cu ce se ocupă. Cei doi aveau împreună doi copii

Lumea întreagă este în stare de șoc după ce activistul american Charlie Kirk, un apropiat și susținător al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a fost asasinat. Kirk a fost împușcat mortal în timp ce participa la un eveniment susținut în cadrul unei universități din statul american Utah.

Despre viața privată a lui Charlie Kirk nu se cunosc foarte multe detalii, dar este cunoscut faptul că acesta lasă în urmă o soție, Erika, dar și doi copii.

Cine este Erika, văduva lui Charlie Kirk

Soția lui Kirk, Erika Kirk, a distribuit un verset biblic pe rețelele de socializare miercuri, scriind:

„Psalmul 46:1 – Dumnezeu este refugiul și tăria noastră, un ajutor care nu este niciodată pus la îndoială”, scrie ABC News.

Împreună, Charlie și Erika au doi copii: un fiu care a împlinit un an în mai și o fiică care a împlinit trei ani în luna august, notează sursa citată.

Cine este Erika Kirk

Erika Kirk a câștigat în trecut concursul Miss Arizona și a fost jucătoare de baschet, iar în prezent susține un doctorat în studii biblice la Universitatea Liberty, conform biografiei sale de pe site-ul său web oficial.

Este fondatoarea Proclaim, o linie de îmbrăcăminte, gazda podcastului „Midweek Rise Up” și fondatoarea a două organizații non-profit. Erika Kirk a fost, de asemenea, o prezență frecventă alături de soțul ei la discursuri și apariții publice. Cei doi au avut prima lor întâlnire în New York acum șapte ani, conform unei postări pe care Erika Kirk a distribuit-o pe Instagram.

Charlie Kirk a cerut-o în căsătorie pe Erika doar doi ani mai târziu, în decembrie 2020, iar cei doi s-au căsătorit în Arizona pe 8 mai 2021, conform postărilor de pe rețelele de socializare de la acea vreme. Cei doi au participat împreună la un episod din emisiunea „The Charlie Kirk Show”, în aprilie, pentru a discuta despre căsnicie și viața de familie.

„Păstrați-vă credința mai întâi, evident, și încercați să identificați orice probleme concrete pe care le-ați putea avea”, a spus Charlie despre sfaturile sale pentru cuplurile tinere și cele căsătorite.

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât, miercuri, 10 septembrie, de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.

