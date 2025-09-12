Donald Trump, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre asasinul lui Charlie Kirk: ”L-am prins!”

Asasinul suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk a fost capturat, după ce l-a împușcat mortal pe activist. Charlie Kirk în vârsta de 31 de ani, tată a doi copii, a fost ucis în timp ce se afla la un eveniment susținut în cadrul unei universități din statul american Utah.

Charlie Kirk fusese invitat să vorbească la Utah Valley University de filiala locală a Turning Point USA, organizație conservatoare pentru studenți, pe care chiar el a fondat-o. Martorii au început să țipe îngroziți și să fugă după ce Kirk a fost împușcat. A fost transportat de urgență la spital, însă nu s-a mai putut face nimic și s-a declarat decesul.

Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat

Autoritățile au transmis că focul de armă ar fi fost tras de la o distanță de aproximativ 180 de metri, cel mai probabil de pe clădirea Losee Center, aflată de cealaltă parte a pieței, față de locul în care vorbea Charlie Kirk, iar criminalul ar fi folosit o pușcă cu lunetă. Arma de mare putere, despre care se crede că a fost folosită, a fost găsită în pădurea din apropiere. Pușca și cele trei cartușe nefolosite din interiorul ei erau gravate cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste.

Donald Trump a anunțat că un suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk se află deja în custodia autorităților, potrivit CNN. „Cred că e sigur să spunem că îl avem în custodie”, a afirmat președintele american. Acesta a mai menționat că persoana vizată a fost denunțată de „cineva foarte apropiat” și a mai precizat că un anunț oficial va fi făcut în cursul acestei seri.

Donald Trump a mai mărturisit că speră ca asasinul să fie condamnat la pedeapsa cu moartea.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea. Kirk a fost cea mai drăguţă persoană din lume, a fost ca un fiu pentru mine, şi nu merita o asemenea soartă”, a declarat Trump.

El a mai precizat că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a colaborat. Totul a ieșit bine”.

Președintele american a mai spus că nici până în aceste momente nu a avut puterea necesară să se uite la imaginile în care Charlie Kirk a fost ucis.

Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el