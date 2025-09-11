Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el

Apar noi detalii în cazul uciderii conservatorului Charlie Kirk. Ancheta polițiștilor a scos la iveală traseul asasinului care l-a împușcat mortal în timpul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley.

Charlie Kirk a fost omorât miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment de la Universitatea Utah Valley din SUA. În momentul în care și-a pierdut viața, cel mai înfocat fan și susținător al lui Donald Trump le vorbea celor prezenți despre atacurile armate din SUA, dar și despre dreptul cetățenilor de a deține și purta arme.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal de un individ din mulțime – care acționat de la o distanță de aproximativ 130 de metri și care ar fi folosit o pușcă cu lunetă. Suspectul în cazul crimei încă nu a fost prins, însă autoritățile americane au refăcut traseul pe care acesta l-a avut, atât la venirea în campus, cât și la plecare, după ce a comis crima.

Cum a reușit criminalul lui Charlie Kirk să fugă de poliție

Biroul Federal de Investigații a publicat imagini cu cel care ar putea fi principalul suspect în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, miercuri, pe scena Universității Utah Valley. Potrivit presei străine, în ziua atacului, suspectul a sosit în campusul univeristății la ora 11:52, iar Charlie Kirk a fost împușcat după aproximativ o oră, în jurul orei 12:20. Atacatorul a intrat în campus, a urcat pe scări până la acoperiș, a traversat acoperișul și a ajuns la locul de unde a tras.

După ce l-a împușcat pe Charlie Kirk, suspectul s-a deplasat de cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe clădire și a fugit din campus, apoi și-a pierdut urma într-o zonă împădurită, unde au fost găsite arma și muniția – despre care se crede că au fost folosite în momentul atacului.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era una dintre cele mai influente figuri de dreapta, fondator și director executiv al Turning Point USA, o puternică organizație conservatoare de tineret.

El a jucat un rol important în campania președintelui Trump de atragere a tinerilor alegători în timpul alegerilor din 2024. Autorul împușcăturilor este încă în libertate, iar polițiștii americani cred că suspectul este de vârstă universitară. O pușcă de mare putere, inclusiv muniție gravată cu ideologia transgender și antifascistă, au fost recuperate într-o zonă împădurită unde suspectul a fugit. Anchetatorii spun că nu este clar cât de departe ar fi putut ajunge suspectul peste noapte.

