Acasă » Știri » Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el

Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el

De: Irina Vlad 11/09/2025 | 20:39
Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el

Apar noi detalii în cazul uciderii conservatorului Charlie Kirk. Ancheta polițiștilor a scos la iveală traseul asasinului care l-a împușcat mortal în timpul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley. 

Charlie Kirk a fost omorât miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment de la Universitatea Utah Valley din SUA. În momentul în care și-a pierdut viața, cel mai înfocat fan și susținător al lui Donald Trump le vorbea celor prezenți despre atacurile armate din SUA, dar și despre dreptul cetățenilor de a deține și purta arme.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal de un individ din mulțime – care acționat de la o distanță de aproximativ 130 de metri și care ar fi folosit o pușcă cu lunetă. Suspectul în cazul crimei încă nu a fost prins, însă autoritățile americane au refăcut traseul pe care acesta l-a avut, atât la venirea în campus, cât și la plecare, după ce a comis crima.

Cum a reușit criminalul lui Charlie Kirk să fugă de poliție

Biroul Federal de Investigații a publicat imagini cu cel care ar putea fi principalul suspect în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, miercuri, pe scena Universității Utah Valley. Potrivit presei străine,  în ziua atacului, suspectul a sosit în campusul univeristății la ora 11:52, iar Charlie Kirk a fost împușcat după aproximativ o oră, în jurul orei 12:20. Atacatorul a intrat în campus, a urcat pe scări până la acoperiș, a traversat acoperișul și a ajuns la locul de unde a tras.

Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...

După ce l-a împușcat pe Charlie Kirk, suspectul s-a deplasat de cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe clădire și a fugit din campus, apoi și-a pierdut urma într-o zonă împădurită, unde au fost găsite arma și muniția – despre care se crede că au fost folosite în momentul atacului.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era una dintre cele mai influente figuri de dreapta, fondator și director executiv al Turning Point USA, o puternică organizație conservatoare de tineret.

El a jucat un rol important în campania președintelui Trump de atragere a tinerilor alegători în timpul alegerilor din 2024. Autorul împușcăturilor este încă în libertate, iar polițiștii americani cred că suspectul este de vârstă universitară. O pușcă de mare putere, inclusiv muniție gravată cu ideologia transgender și antifascistă, au fost recuperate într-o zonă împădurită unde suspectul a fugit. Anchetatorii spun că nu este clar cât de departe ar fi putut ajunge suspectul peste noapte.

 

Ultimul mesaj postat de soția lui Charlie Kirk, înainte de tragedie. Ce spunea despre Dumnezeu și prezența lui

UPDATE. Activistul Charlie Kirk, aliat al lui Trump, a murit după ce a fost împușcat la un eveniment universitar din Utah

Tags:
Iți recomandăm
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele de ajutor
Știri
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele…
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Știri
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Gandul.ro
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la...
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii...
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Digi 24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Carmen de la Sălciua, imaginile durerii: „Am o stare de tristețe”
kanald.ro
Carmen de la Sălciua, imaginile durerii: „Am o stare de tristețe”
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor:
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
go4it.ro
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de...
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
Romania TV
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere...
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
evz.ro
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
as.ro
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa 
radioimpuls.ro
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri,...
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților...
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”....
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat ...
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele de ajutor
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea
Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Vezi toate știrile
×