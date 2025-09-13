Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!

Au ieșit la iveală noi detalii despre Tyler Robinson, principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk! Tânărul era mormon devotat, adică membru al Mișcării Sfinților din Zilele din Urmă. Mergea des la biserică, iar apropiații au doar cuvinte de laudă la adresa sa. Cei care l-au cunoscut sunt șocați de gestul extrem la care a recurs. Totodată, s-a aflat și ce i-a spus presupusul criminal tatălui său. Bărbatul le-a dezvăluit totul agenților FBI.

Miercuri, 10 septembrie 2025, Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți activiști republicani și un aliat de încredere președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal, în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. La două zile distanță, a fost prins și suspectul principal în cazul crimei – Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah. Tatăl lui a fost cel care l-a dat pe mâna autorităților.

Ce detalii au ieșit la iveală despre Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk

Tyler Robinson a fost crescut ca un mormon devotat, însă asta nu l-ar fi oprit să apese pe trăgaci. Mai mult decât atât, cu doar câteva momente înainte, ca presupusul suspect să îl ucidă pe Charlie Kirk, victima lăudase cu entuziasm Biserica Sfinților din Zilele din Urmă, potrivit The New York Post.

„Îmi place cum mormonii trimit misionari în întreaga lume, îmi place cât de politicoși sunt… Jumătate din echipa mea este mormonă. Mormonii sunt oameni minunați. Permiteți-mi să spun doar că sunt un creștin evanghelic, dar nu sunt unul dintre acei tipi care îi urăsc pe mormoni”, a spus Charlie Kirk, cu doar câteva momente înainte de a fi împuşcat mortal.

Apropiații nu își explică gestul lui Tyler Robinson. Cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de laudă la adresa sa. O vecină a oferit câteva declarații în care l-a descris pe tânăr ca fiind foarte drăguț și inteligent. De asemenea, el merge des la biserică.

„Acuzatul mergea la biserica noastră când era mai tânăr. Am fost îngrijitor șef timp de 18 ani la școala elementară Riverside, iar el a mers la liceul Pine View. Știu doar că Tyler se purta frumos. Era foarte drăguț. Era inteligent. Am auzit că avea o bursă completă pentru facultate. Am fost şocată”, a declarat o vecină a familiei Robinson, Kristin Schwiermann.

La rândul lor, Reprezentanții Bisericii Sfinților din Zilele din Urmă au transmis o declarație oficială, chiar înainte să iasă la iveală faptul că Tyler Robinson era mormon. Ei au precizat că nu sunt de acord sub nicio formă cu violența.

„Condamnăm violența și comportamentul ilegal. De asemenea, ne rugăm să ne putem trata unii pe alții cu mai multă bunătate, compasiune și bunătate. Pentru membrii Bisericii, reafirmăm învățătura și îndemnul Salvatorului de a ne iubi aproapele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Bisericii, Doug Andersen, într-un comunicat emis în ziua în care Charlie Kirk a fost împușcat.

Ce i-a spus presupusul criminal tatălui său

Matt Robinson, tatăl suspectului principal, și-a recunoscut fiul în fotografiile publicate de către autorități. Astfel, bărbatul și-a confruntat fiul și l-a făcut să recunoască gestul oribil pe care l-a făcut. În cele din urmă, Tyler i-a mărturisit totul. Inițial, tânărul de 22 de ani a refuzat să se predea.

Mai mult decât atât, Tyler l-ar fi amenințat pe tatăl lui că se va sinucide decât să ajungă pe mâinile polițiștilor, potrivit unor surse din cadrul forţelor de ordine. Totuși, Matt a reușit să își convingă fiul să discute cu ministrul de tineret, care lucrează și cu grupul operativ de combatere a fugarilor al Serviciului Șerifilor din SUA. Acesta a luat imediat legătura cu agenții FBI, iar tânărul a fost reținut.

Citește și: Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din șoc: ”Inima mea este zdrobită”