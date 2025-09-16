Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump

Vești proaste pentru Donald Trump! Regina Camilla a Marii Britanii este bolnavă, motiv pentru care s-a retras și de la funeraliile ducesei de Kent. Acum, este într-o perioadă de recuperare și nu știe dacă va fi capabilă să primească vizita de stat a președintelui american. Liderul SUA este așteptat miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor.

Ducesa de Kent, soţia unui văr al regretatei regine Elisabeta a II-a, cunoscută pentru asocierea sa cu turneul de tenis de la Wimbledon, s-a stins din viață la 92 de ani. Marți, 16 septembrie, au avut loc funeraliile, iar Regina Camilla ar fi trebuit să se alăture regelui şi membrilor familiei regale la slujba de la Catedrala Westminster din Londra. Totuși, Palatul Buckingham a anunțat că soția Regelui Charles a fost nevoită să întoarcă din Scoția din cauza problemelor de sănătate.

„Gândurile şi rugăciunile (reginei – n.r.) vor fi alături de ducele de Kent şi de întreaga familie”, a declarat un purtător de cuvânt al palatului regal.

Cu ce afecțiune se confruntă Regina Camilla

Palatul Buckingham a transmis că Regina Camilla suferă de sinuzită acută. Această afecțiune este o inflamație simptomatică a mucoasei cavității nazale și a sinusurilor paranazale care poate fi cauzată de o infecție virală sau bacteriană, potrivit site-ului Synevo.

Așadar, soția Regelui Charles s-a întors din Scoția, iar acum se odihnește la Castelul Windsor, acolo unde urmează să aibă loc vizita de stat a președintelui american Donald Trump. Ea încearcă să se recupereze pentru a putea participa la întâlnire.

Regina Camilla ar urma să joace un rol important în timpul acestei vizite. Mai exact, joi, 18 septembrie 2025, soția Regelui Charles trebuie să o însoțească pe Melania Trump într-un tur al Bibliotecii Regale a castelului. De asemenea, vor vizita și Casa păpuşilor Reginei Mary, considerată cea mai mare din lume. Anul trecut, a împlinit 100 de ani de existență.

Regina Camilla s-a confruntat cu probleme de sănătate și în 2024. Atunci, ea a fost nevoită să se retragă dintr-o serie de angajamente din cauza unei infecții pulmonare. Între timp, Regele Charles al III-lea se luptă în continuare cu boala nemiloasă. Monarhul este sub tratament pentru cancer.

