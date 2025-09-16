Acasă » Știri » Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump

Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump

De: Irina Rasoveanu 16/09/2025 | 20:25
Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump
Regina Camilla și Donald Trump/ Sursa foto: Profimedia

Vești proaste pentru Donald Trump! Regina Camilla a Marii Britanii este bolnavă, motiv pentru care s-a retras și de la funeraliile ducesei de Kent. Acum, este într-o perioadă de recuperare și nu știe dacă va fi capabilă să primească vizita de stat a președintelui american. Liderul SUA este așteptat miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor.

Ducesa de Kent, soţia unui văr al regretatei regine Elisabeta a II-a, cunoscută pentru asocierea sa cu turneul de tenis de la Wimbledon, s-a stins din viață la 92 de ani. Marți, 16 septembrie, au avut loc funeraliile, iar Regina Camilla ar fi trebuit să se alăture regelui şi membrilor familiei regale la slujba de la Catedrala Westminster din Londra. Totuși, Palatul Buckingham a anunțat că soția Regelui Charles a fost nevoită să întoarcă din Scoția din cauza problemelor de sănătate.

„Gândurile şi rugăciunile (reginei – n.r.) vor fi alături de ducele de Kent şi de întreaga familie”, a declarat un purtător de cuvânt al palatului regal.

BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...

Cu ce afecțiune se confruntă Regina Camilla

Palatul Buckingham a transmis că Regina Camilla suferă de sinuzită acută. Această afecțiune este o inflamație simptomatică a mucoasei cavității nazale și a sinusurilor paranazale care poate fi cauzată de o infecție virală sau bacteriană, potrivit site-ului Synevo.

Așadar, soția Regelui Charles s-a întors din Scoția, iar acum se odihnește la Castelul Windsor, acolo unde urmează să aibă loc vizita de stat a președintelui american Donald Trump. Ea încearcă să se recupereze pentru a putea participa la întâlnire.

Regina Camilla ar urma să joace un rol important în timpul acestei vizite. Mai exact, joi, 18 septembrie 2025, soția Regelui Charles trebuie să o însoțească pe Melania Trump într-un tur al Bibliotecii Regale a castelului. De asemenea, vor vizita și Casa păpuşilor Reginei Mary, considerată cea mai mare din lume. Anul trecut, a împlinit 100 de ani de existență.

Regina Camilla s-a confruntat cu probleme de sănătate și în 2024. Atunci, ea a fost nevoită să se retragă dintr-o serie de angajamente din cauza unei infecții pulmonare. Între timp, Regele Charles al III-lea se luptă în continuare cu boala nemiloasă. Monarhul este sub tratament pentru cancer.

Citește și: Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își găsește liniștea”

Tags:
Iți recomandăm
Doliu la Hollywood. Robert Redford a murit la 89 de ani
Showbiz internațional
Doliu la Hollywood. Robert Redford a murit la 89 de ani
Cum se spală Regele Charles pe dinți în fiecare zi. Ce obicei bizar are cu o… cheie!
Showbiz internațional
Cum se spală Regele Charles pe dinți în fiecare zi. Ce obicei bizar are cu o… cheie!
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz
Gandul.ro
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire...
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Click.ro
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier:...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Digi 24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a...
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că...
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a...
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Călin Georgescu, trimis în judecată. Traian Băsescu, anunț direct pentru ambasadorul Rusiei: Fugiţi, că aveţi un OZN!
Capital.ro
Călin Georgescu, trimis în judecată. Traian Băsescu, anunț direct pentru ambasadorul Rusiei: Fugiţi, că aveţi...
Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
evz.ro
Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul
Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
Elena Merișoreanu, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă”
Elena Merișoreanu, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă”
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să ...
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să mă…”
Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani
Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani
Planurile de viitor s-au dus pe apa sâmbetei, dar Ella Vişan nu pierde timpul deloc! Unde s-a dus cu ...
Planurile de viitor s-au dus pe apa sâmbetei, dar Ella Vişan nu pierde timpul deloc! Unde s-a dus cu o zi înainte de nunta cu Andrei Lemnaru
Vezi toate știrile
×