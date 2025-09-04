Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își găsește liniștea”

Regele Charles este mai bolnav decât se credea, după ce suveranul a ajuns să călătorească cu propriul pat și capac de toaletă.

Starea suveranului în vârstă de 76 de ani se agravează, după ce tratamentele efectuate pentru vindecarea cancerului par să nu funcționeze, potrivit surselor RadarOnline. Astfel, pentru a face față îndatoririlor regale dar și ședințelor de chimioterapie, Regele Charles și-a schimbat obiceiurile..

Fiind mai atent la sănătatea sa, Charles a decis să nu călătorească fără două obiecte importante, dar care îi oferă un confort psihic: salteaua de pat și capacul de toaletă.

„Charles se simte mai în siguranță în jurul lucrurilor familiare. La prima vedere poate părea excentric, dar având în vedere prin ce trece, este de înțeles”, susține un apropiat al familiei regale.

Casa Regală nu a dezvăluit până în prezent forma cancerului de care suferă Charles, însă cei mai buni medici din Marea Britanie luptă să-i amelioreze sănătatea.

Ce alte lucruri îi aduc plăcere Regelui Charles în deplasări

Vârsta înaintată este un factor decisiv în disconfortul resimțit de rege în timpul tratamentelor. Deși pare vioi la evenimentele publice la care participă, acesta este rezultatul unui lung șir de pastile.

„Chiar dacă pare întotdeauna relaxat, este foarte obosit. Și are în permanență nevoie de anumite lucruri pentru a elimina din stările neplăcute post-tratament”, transmit apropiații regelui.

Așadar, pe lângă saltea și colac, Charles nu va renunța niciodată la whisky-ul scoțian marca Laphroaig, un radio de buzunar, apă îmbuteliată și…peisaje din Scoția. Regele a fost mereu un împătimit al culturii scoțiene dar și a drumețiilor efectuate pe aceste meleaguri.

Consilierii regali subliniază că Regele Charles are o rutină bine stabilită, de la care arareori se abate. În privința îndatoririlor și a relației cu Camilla, Charles nu a fost niciodată absent.

