Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Numai în filme vezi așa ceva!

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 18:50
Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Sursă: TikTok
Antonia ia foarte în serios Halloween-ul! Sărbătoarea americană devine din ce în ce mai apreciată de români, dar mai ales de vedete. Oamenii își împodobesc casele, pregătesc dovleci și își costumează copiii în diferite personaje celebre. Ei bine, vedeta noastră nu doar că sărbătorește această zi, dar o face într-un mare fel, cum doar în filmele de groază mai vezi. Află în articol detalii!

Antonia a intrat în spiritul Halloween-ului deja. Vedeta a făcut un tur al casei pentru a le arăta fanilor cum a decorat și cât de pregătită este pentru noaptea în care spiritele coboară pe pământ, conform tradiției americane.

Antonia, pregătită mai bine decât oricine pentru Halloween

Fanii au rămas de-a dreptul uimiți să vadă cât de spectaculos este decorul, scos parcă dintr-un film de groază. Vedeta și-a petrecut mulți ani din viață în SUA, acolo unde această sărbătoare se ține în mare fel, astfel că a vrut să aducă spiritul american acasă, în România.

Antonia a pregătit detaliu cu detaliu un decor spectaculos care îți dă fiori cu siguranță. Artista a postat pe TikTok un videoclip în care se pot vedea absolut toate detaliile înfricoșătoare. Casa este în totalitate acoperită de pânze de păianjen uriașe, iar pereții au fost făcuți să semene cu cei ai unei case părăsite, exact cum sunt cele din filmele de groază. Din curte nu au putut să lipsească fantomele, o mumie dar și un ”mini cimitir”, după cum spune chiar ea.

„Azi facem turul casei. După cum știți, eu am crescut în State și iubesc decorațiunile de Halloween. Mi-am adus copilăria de acolo aici. (…) Când zic că decorez de Halloween, păi eu decorez. Avem și în spate decorațiuni. Avem un mini cimitir. Poate unii dintre voi veți spune «Doamne, dar nu se sperie copiii?», dar eu pentru ei am făcut. Ei sunt foarte entuziasmați. Ei au zis să fac cât mai înfricoșător”, a spus Antonia.

