Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ținut cont de nimic: “Pentru a suta oară…”

Antonia tună și fulgeră! Artista nu a mai rezistat și le-a oferit o replică tăioasă celor care au acuzat-o că ar fi apelat la intervenții estetice dentare! De-a lungul timpului, iubita lui Alex Velea a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, însă acest „titlu” vine, inevitabil, și cu mult hate! Cântăreața a decis să pună capăt speculațiilor și a dezvăluit sincer ce părți ale corpului ei sunt fake! CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile mai jos!

În urma unei fotografii postate pe story, în care Antonia zâmbea larg, artista a stârnit o avalanșă de reacții! Mulți internauți au „bănuit-o” că ar purta fațete dentare, însă, în loc să se lase măgulită de presupusul compliment, vedeta a ales să le dea o replică acidă. Mai mult decât atât, Antonia a decis să fie sinceră până la capăt și a dezvăluit deschis ce părți ale corpului ei nu sunt complet naturale! CANCAN.RO vă dezvăluie totul, ca de fiecare dată!

Ce e fake și ce e real la Antonia?

Nu este pentru prima oară când fanii o acuză că ar fi apelat la intervenții estetice sau la anumite metode de înfrumusețare. Vedeta a răbufnit și a spus lucrurilor pe nume. Ba chiar, a dezvăluit că a folosit și filtre pentru mărirea posteriorului! Felicitări, Antonia, nu multe femei ar recunoaște asta!

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie cum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția(Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a spus Antonia

