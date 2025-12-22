Jennifer Lopez a încins atmosfera din Las Vegas într-o ținută extrem de minusculă! Fanii au făcut ochii cât cepele!

Jennifer Lopez și-a pus iar fanii pe jar: diva de 56 de ani a postat un video “fierbinte” din show-ul ei de la Washington DC de vara trecută, când a urcat pe scenă într-un bikini „în flăcări”.

În clip, J.Lo dansează pe scenă purtând un sutien și un slip minuscul, cu dresuri nude din plasă. Costumul, decorat cu flăcări din paiete care par să se onduleze în jurul corpului, a fost unul dintre cele cinci look-uri purtate în timpul concertului. Ținuta a fost creată de duo-ul de designeri de lux din New York, The Blonds.

Artista latino demonstrează încă o dată că știe cum să domine atât scena, cât și rețelele sociale. Pentru a-și promova aparițiile viitoare, Lopez a distribuit videoclipul electrizant, cu descrierea: „Ne vedem LUNA ASTA la The JLo Show în Vegas!” și a continuat mai jos: „Ce melodie vreți să CÂNT?”

Jennifer Lopez, în cea mai sumară ținută de scenă

A urmat o avalanșă de comentarii și aproape jumătate de milion de like-uri în doar câteva ore. Fanii au inundat postarea cu melodiile pe care speră să le audă la show-ul ei din Vegas — și, desigur, cu mii de emoji-uri cu flăcări.

Un comentator a glumit: „Vreau ca ceasul să bată miezul nopții când cânți ‘Waiting For Tonight’, exact ca în videoclip!”

Faimoasa artistă își va începe rezidența din Las Vegas chiar înainte de Anul Nou, pe 30 decembrie.

Costumul din paiete „în flăcări” al lui J.Lo a făcut furori

Lopez nu e deloc străină de costumele de scenă sumare; aparițiile ei includ adesea costume cu slip-tanga și sutien sau body-uri și bustiere pline de paiete și alte aplicații strălucitoare. De-a lungul anilor, vedeta a avut parte și de câteva accidente vestimentare. Vara aceasta, în Polonia, întreaga fustă i-a alunecat până la glezne în timpul unui show live.

Deși videoclipul cu costumul „în flăcări” este dintr-un concert din vară, Lopez a considerat clar că merită readus în atenție. Iar după valul de reacții și comentarii, e clar că și fanii sunt de acord. Rămâne de văzut dacă noua rezidență din Vegas va aduce și mai multe costume spectaculoase, demne de un viitor „throwback”.

