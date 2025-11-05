Tragedie aviatică! Un avion s-a prăbușit, există și supraviețuitori

Tragedie aviatică pe aeroportul din Kentucky. Un avion de marfă s-a prăbușit la scurt timp de la decolare. Cel puțin 7 oameni au murit și 11 au avut nevoie de îngrijiri medicale. E posibil ca număril victimelor să crească.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc marți seară, 4 noiembrie 2025, în Louisville, aeroportul Kentucky. Un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbușit și a provocat un incendiu puternic, la scurt timp de la decolare.

Incident aviatic pe aeroportul Kentucky

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat marți seara, în cadrul unei conferințe de presă alături de oficialii aleși la nivel local și șefii pompierilor și poliției din Louisville, că se așteaptă ca numărul victimelor să crească și a îndemnat locuitorii statului Kentucky să se roage pentru familiile afectate.

El a mai spus că au fost cel puțin 11 răniți, cei cu leziuni grave fiind tratați la spitalele locale. Primarul din Louisville, Craig Greenberg, a scris pe rețelele de socializare că până în prezent se cunosc șapte victime, dar că încă se fac căutări la locul accidentului:

.„Cele mai grele momente – și pot spune asta din experiența personală – sunt cele în care te întrebi dacă persoana pe care o cunoști și de care îți pasă a supraviețuit unui astfel de eveniment”, a spus Beshear.

Administrația Federală a Aviației a scris pe rețelele de socializare că zborul UPS 2976 s-a prăbușit în jurul orei 17:15 EST, după ce a decolat de pe aeroport. Avionul, un McDonnell Douglas MD-11, se îndrepta spre Honolulu. În aceste momente, nu se cunoaște starea celor trei membri ai echipajului aflați la bordul avionului. Avionul avea aproximativ 38.000 de galoane de combustibil la decolare.

