Acasă » Știri » Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026! Legea e clară: amenzi de 7.500 de lei sau închisoare timp de 1 an

Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026! Legea e clară: amenzi de 7.500 de lei sau închisoare timp de 1 an

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 17:05
Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026! Legea e clară: amenzi de 7.500 de lei sau închisoare timp de 1 an
Sursa foto Shutterstock

Vești importante pentru români! Începând cu acest an, persoanele fizice nu vor mai putea cumpăra și folosi petarde, artificii de spectacol sau dispozitive pirotehnice de scenă. Află mai multe detalii în articol!

Regulile permit publicului larg să utilizeze doar articolele din categoria F1, precum artificiile de brad și bețișoarele bengale. Astfel, restul pot fi folosite exclusiv de pirotehnicieni autorizați.

Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026

Oamenii nu mai au voie să folosească pentru uz personal articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

De asemenea, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole pirotehnice care se încadrează în categoria F1 (artificii de brad, pocnitori pentru petreceri, bobițe explozive etc.).

Românii care nu respectă noile reguli vor fi sancționați. Cei care cumpără, vând, transportă, depozitează sau folosesc articole pirotehnice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. Mai mult, pentru persoanele juridice, aceste limite se majorează cu 100%.

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Pentru cei care comercializează în mod neautorizat articole pirotehnice din categoria F1, pedeapsa poate fi mai dură. Astfel, aceștia pot fi pedepsiți cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Orașele din România care au renunțat la artificii de Revelion

Printre orașele care au luat decizia de a renunța la artificii în noaptea de Revelion se numără și Constanța. Primarul Vergil Chițac a transmis că a făcut această schimbare pentru a proteja mediul și animalele.

„Anul acesta nu vom organiza un foc de artificii pentru că ne dorim să protejăm animalele. Eu sunt iubitor de animale și cunosc impactul pe care îl au artificiile asupra lor“, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac.

CITEȘTE ȘI:

Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală

Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale

Tags:
Iți recomandăm
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Știri
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit…
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Știri
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit ...
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și ...
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine ...
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile
×