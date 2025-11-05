Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026! Legea e clară: amenzi de 7.500 de lei sau închisoare timp de 1 an

Vești importante pentru români! Începând cu acest an, persoanele fizice nu vor mai putea cumpăra și folosi petarde, artificii de spectacol sau dispozitive pirotehnice de scenă. Află mai multe detalii în articol!

Regulile permit publicului larg să utilizeze doar articolele din categoria F1, precum artificiile de brad și bețișoarele bengale. Astfel, restul pot fi folosite exclusiv de pirotehnicieni autorizați.

Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026

Oamenii nu mai au voie să folosească pentru uz personal articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

De asemenea, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole pirotehnice care se încadrează în categoria F1 (artificii de brad, pocnitori pentru petreceri, bobițe explozive etc.).

Românii care nu respectă noile reguli vor fi sancționați. Cei care cumpără, vând, transportă, depozitează sau folosesc articole pirotehnice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. Mai mult, pentru persoanele juridice, aceste limite se majorează cu 100%.

Pentru cei care comercializează în mod neautorizat articole pirotehnice din categoria F1, pedeapsa poate fi mai dură. Astfel, aceștia pot fi pedepsiți cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Orașele din România care au renunțat la artificii de Revelion

Printre orașele care au luat decizia de a renunța la artificii în noaptea de Revelion se numără și Constanța. Primarul Vergil Chițac a transmis că a făcut această schimbare pentru a proteja mediul și animalele.

„Anul acesta nu vom organiza un foc de artificii pentru că ne dorim să protejăm animalele. Eu sunt iubitor de animale și cunosc impactul pe care îl au artificiile asupra lor“, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac.

