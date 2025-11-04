Acasă » Știri » Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale

Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 14:45
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Orașul care renunță la artificii de Revelion/ Sursa foto: Pixabay

Un nou oraș din România nu va avea artificii de Revelion! Autoritățile locale au decis să renunțe la tradiționalul foc în noaptea dintre ani pentru a proteja animalele și mediul Află, în articol, toate detaliile!

Tot mai multe orașe din România renunță la artificiile de Revelion și aleg să le ofere locuitorilor spectacole moderne de lumini și drone. Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov se numără printre locurile, unde autoritățile locale au anunțat că noaptea dintre ani nu va mai fi marcată de explozii și fum. Recent, un nou oraș a apărut pe listă.

Ce oraș nu va avea artificii de Revelion

Constanța este orașul care se alătură locurilor fără artificii în noaptea dintre ani. Primarul Vergil Chițac a transmis că a decis să renunțe la spectacolul pirotehnic de Revelion pentru a proteja mediul și animalele.

„Anul acesta nu vom organiza un foc de artificii pentru că ne dorim să protejăm animalele. Eu sunt iubitor de animale și cunosc impactul pe care îl au artificiile asupra lor“, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac.

Specialiștii au transmis că focurile de artificii pot provoca panică și stres puternic în rândul animalelor, mai ales al câinilor. Mai mult decât atât, aceste spectacole contribuie la poluarea aerului. Astfel, așa cum am menționat anterior, mai multe orașe au renunțat la această tradiție. George Scripcaru, primatul Brașovului, a transmis și el un mesaj pentru locuitori.

„Fiecare început de an aduce bucurie pentru oameni, dar pentru animale, noaptea de Revelion este un adevărat coșmar. Mulți dintre cei care au un câine sau o pisică știu cât de speriate pot fi aceste ființe atunci când cerul se umple de explozii și zgomote asurzitoare.

Din păcate, în fiecare 1 ianuarie, vedem nenumărate apeluri ale stăpânilor care își caută animalele pierdute. Pentru a preveni aceste situații, am decis să renunțăm la focurile de artificii și să oferim brașovenilor un spectacol modern, bazat pe lasere și lumini, care să nu afecteze animalele.

Pe lângă poluarea fonică, artificiile eliberează în atmosferă substanțe toxice care afectează mediul. Putem celebra trecerea dintre ani în mod responsabil, fără a face rău celor din jur — fie ei oameni sau animale”, a declarat primarul din Brașov.

