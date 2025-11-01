Acasă » Știri » Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege + Interdicție nouă în parcuri!

Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege + Interdicție nouă în parcuri!

De: Alina Drăgan 01/11/2025 | 10:15
Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege + Interdicție nouă în parcuri!
Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege /Foto: Pixabay

Pentru a proteja mai bine spațiile verzi din Capitală, municipalitatea a decis noi reguli, dar și amenzi usturătoare pentru cei care nu le respectă. Au fost crescute de 100 de ori sancțiunile pentru cei care taie ilegal copacii, iar autoritățile pregătesc și alte schimbări.

Atunci când vine vorba despre spațiile verzi, Capitala nu stă prea bine la acest capitol. Motiv pentru care autoritățile vin cu un set nou de reguli destinate protejării acestor spații. Una dintre cele mai importante direcții noi vizează arborii din București.

Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege

Amenzile pentru cei care taie ilegal copaci cresc de 100 de ori. Sancțiunile au fost deja majorate de la 50 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare arbore tăiat fără autorizație în Capitală. În plus, cei prinşi vor fi obligaţi şi să planteze între şase şi zece copaci pentru fiecare arbore pus la pământ. Şi alte fapte vor fi pedepsite.

„Ne referim şi la betonarea spaţiului verde, la distrugerea parcurilor şi a spaţiilor verzi. […] Poliţia locală, atât cea de sector cât şi poliţia municipală va amenda”, a spus consilierul general la Primăria Capitalei, Dragoş Radu.

Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege /Foto: Pexels

Autorităţile pregătesc şi alte schimbări. De exemplu, cei cu trotinete şi biciclete electrice nu vor mai avea voie în parcuri. Măsura este privită cu ochi buni de mulți bucureșteni.

„Merg cu viteză sau nu sunt atenţi, au căştile în urechi. […] Aleile sunt destul de înguste şi atunci, cât s-ar feri copiii sau bătrânii, nu au cum să ocolească întotdeauna”, spune un pieton.

De asemenea, o altă nouă măsură vizează desființarea regulii „Nu călcați iarba”, iar în curând bucureștenii se vor putea bucura oricând de un picnic în aer liber. Noile amenzi pentru distrugerea spaţiilor verzi se vor aplica în cel mult 10 zile.

„În sfârşit, am eliminat sintagma ‘nu călcaţi iarba’, astfel încât la primăvară bucureştenii pot să-şi ia o păturică, să meargă în parc la un picnic sau pur şi simplu să se relaxeze”, a mai anunțat Dragoş Radu.

Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

Permis suspendat și amendă de 2.900 de lei dacă ai asta în mașină. Mare atenție!

Tags:
Iți recomandăm
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Știri
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Știri
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că…
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se...
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei
Digi 24
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu ...
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să ...
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au ...
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au vrut să facă apoi cu banii
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e ...
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”
Vezi toate știrile
×