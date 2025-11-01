Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege + Interdicție nouă în parcuri!

Pentru a proteja mai bine spațiile verzi din Capitală, municipalitatea a decis noi reguli, dar și amenzi usturătoare pentru cei care nu le respectă. Au fost crescute de 100 de ori sancțiunile pentru cei care taie ilegal copacii, iar autoritățile pregătesc și alte schimbări.

Atunci când vine vorba despre spațiile verzi, Capitala nu stă prea bine la acest capitol. Motiv pentru care autoritățile vin cu un set nou de reguli destinate protejării acestor spații. Una dintre cele mai importante direcții noi vizează arborii din București.

Amendă de 5.000 de lei pentru românii care încalcă această lege

Amenzile pentru cei care taie ilegal copaci cresc de 100 de ori. Sancțiunile au fost deja majorate de la 50 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare arbore tăiat fără autorizație în Capitală. În plus, cei prinşi vor fi obligaţi şi să planteze între şase şi zece copaci pentru fiecare arbore pus la pământ. Şi alte fapte vor fi pedepsite.

„Ne referim şi la betonarea spaţiului verde, la distrugerea parcurilor şi a spaţiilor verzi. […] Poliţia locală, atât cea de sector cât şi poliţia municipală va amenda”, a spus consilierul general la Primăria Capitalei, Dragoş Radu.

Autorităţile pregătesc şi alte schimbări. De exemplu, cei cu trotinete şi biciclete electrice nu vor mai avea voie în parcuri. Măsura este privită cu ochi buni de mulți bucureșteni.

„Merg cu viteză sau nu sunt atenţi, au căştile în urechi. […] Aleile sunt destul de înguste şi atunci, cât s-ar feri copiii sau bătrânii, nu au cum să ocolească întotdeauna”, spune un pieton.

De asemenea, o altă nouă măsură vizează desființarea regulii „Nu călcați iarba”, iar în curând bucureștenii se vor putea bucura oricând de un picnic în aer liber. Noile amenzi pentru distrugerea spaţiilor verzi se vor aplica în cel mult 10 zile.

„În sfârşit, am eliminat sintagma ‘nu călcaţi iarba’, astfel încât la primăvară bucureştenii pot să-şi ia o păturică, să meargă în parc la un picnic sau pur şi simplu să se relaxeze”, a mai anunțat Dragoş Radu.

