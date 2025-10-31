Acasă » Știri » Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 19:38
Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele
A apărut o nouă înșelătorie/ Sursa foto: Pixabay

O nouă înșelătorie face ravagii în România! Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie foarte atenți pentru că pot rămâne fără banii din conturi. Escrocii sunt din ce în ce mai inventivi, iar oamenii le pică ușor în plasă. De această dată, infractorii au încercat să fure datele mai multor persoane prin intermediul unui mesaj de la „Poliție”. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, au apărut din ce în ce mai multe escrocherii la noi în țară, iar experții în securitate cibernetică au tras un semnal de alarmă. Mulți oameni s-au obișnuit deja cu apelurile false, însă noua metodă vizează un mesaj fals de la Poliție.

Ce au transmis experții în securitate cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis că, în cursul zilei de vineri, 31 octombrie 2025, mai multe persoane au raportat o nouă tentativă de fraudă. Hoții au ajuns la utilizatori cu ajutorul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți.

Mai mulți oameni care au accesat astfel de site-uri s-au trezit cu un mesaj fals de la „Poliție” prin care erau avertizați că dispozitivul lor s-ar fi blocat după pretinse accesări repetate ale unor pagini ilegale.

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Pentru a „debloca” telefonul, escrocii le-au solicitat utilizatorilor să achite o amendă în valoare de 2.500 de lei către Poliția Română. Ulterior, victimele au fost redirecționate către pagini false de plată pe care a apărut neautorizat logo-ul DNSC. Acolo li s-a cerut să introducă datele bancare. În acest fel, infractorii puteau să acceseze conturile oamenilor și să sustragă bani.

„Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Escrocii s-au gândit la această metodă ingenioasă prin care pot păcăli ușor utilizatorii unor site-uri cu conținut pentru adulți pentru că multe persoane se tem să raporteze aceste tentative din cauza rușinii.

„Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu”, au mai precizat reprezentanții DNSC.

Citește și: Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”

Noua înșelătorie care te lasă fără bani! Hoții te caută direct pe WhatsApp cu o minciună extrem de credibilă

Tags:
Iți recomandăm
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Știri
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani…
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Știri
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Adevarul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere...
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Click.ro
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de...
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Digi 24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Digi24
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de ...
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, ...
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, nu mai stăteam de vorbă acum”
Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care ...
Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Vezi toate știrile
×