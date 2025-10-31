Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

O nouă înșelătorie face ravagii în România! Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie foarte atenți pentru că pot rămâne fără banii din conturi. Escrocii sunt din ce în ce mai inventivi, iar oamenii le pică ușor în plasă. De această dată, infractorii au încercat să fure datele mai multor persoane prin intermediul unui mesaj de la „Poliție”. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, au apărut din ce în ce mai multe escrocherii la noi în țară, iar experții în securitate cibernetică au tras un semnal de alarmă. Mulți oameni s-au obișnuit deja cu apelurile false, însă noua metodă vizează un mesaj fals de la Poliție.

Ce au transmis experții în securitate cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis că, în cursul zilei de vineri, 31 octombrie 2025, mai multe persoane au raportat o nouă tentativă de fraudă. Hoții au ajuns la utilizatori cu ajutorul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți.

Mai mulți oameni care au accesat astfel de site-uri s-au trezit cu un mesaj fals de la „Poliție” prin care erau avertizați că dispozitivul lor s-ar fi blocat după pretinse accesări repetate ale unor pagini ilegale.

Pentru a „debloca” telefonul, escrocii le-au solicitat utilizatorilor să achite o amendă în valoare de 2.500 de lei către Poliția Română. Ulterior, victimele au fost redirecționate către pagini false de plată pe care a apărut neautorizat logo-ul DNSC. Acolo li s-a cerut să introducă datele bancare. În acest fel, infractorii puteau să acceseze conturile oamenilor și să sustragă bani.

„Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Escrocii s-au gândit la această metodă ingenioasă prin care pot păcăli ușor utilizatorii unor site-uri cu conținut pentru adulți pentru că multe persoane se tem să raporteze aceste tentative din cauza rușinii.

„Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu”, au mai precizat reprezentanții DNSC.

