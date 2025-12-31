Fiica Elenei Lasconi a revenit în politică! Surpriza colosală: din ce partid face parte Oana

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, este cunoscută pentru părerile sale radicale, susținute și în mediul online. Tânăra s-a certat, în urmă cu doi ani, cu mama sa după ce s-a aflat că a votat „Da” la referendumul pentru definirea familiei. La acel moment, susținea drepturile LGBTQ, iar acum și-a îndreptat atenția către mișcarea comunistă.

În urmă cu doi ani, Oana Lasconi a fost implicată într-un scandal cu mama sa, după ce s-a aflat că Elena Lasconi votase „DA” la referendumul din 2018 pentru definirea familiei ca fiind căsătoria între un bărbat și o femeie. Această decizie a stârnit tensiuni între fiică și mamă și a generat discuții publice aprinse.

Tânăra în vârstă de 32 de ani și-a schimbat convingerile politice în ultima vreme și a intrat într-un partid politic. Decizia sa a surprins pe toată lumea În Franța, Oana a participat la marșuri organizate de nostalgici ai Uniunii Sovietice, manifestându-și astfel simpatia pentru ideile comuniste. La întoarcerea în România, ea a publicat pe o rețea de socializare și carnetul său de membru al Partidului Socialist Român (PSR), o formațiune care își propune să ducă mai departe politicile fostului Partid Comunist Român (PCR).

Pe lângă prezentarea carnetului de membru, aceasta a mai postat în repetate rânduri mesaje prin care își exprimă deschis orientarea politică și atașamentul față de PSR, evidențiind clar schimbarea radicală față de pozițiile sale anterioare.

„În 2026 avem foarte multă treabă. În primul şi primul rând, trebuie să ne unim. Da, am dat în GAS în trecut pentru că sunt trotskişti. Susțin în continuare că e greșit să răspândești propagandă anticomunistă (cum ar fi despre Stalin, i.e. „Stalinism”, termen pe care Trotsky şi l-a însuşit).

E incorect să folosești cuvinte drept „autoritarism” ca să sperii lumea de o dictatură proletară, când în prezent trăim sub dictatură oligarhică.

Asta nu înseamnă că nu m-aș uni cu GAS într-o luptă comună. Vreau doar să nu ajungem pe calea vestică, Trotskistă, reformistă. La fel şi cu BTM. Lupta vine pe primul loc. Am exagerat pentru că m-am simțit umilită în mod ipocrit, dar vreau să clarific ceva: indiferent de dramoleta asta stupidă de liceu, merită să intri în BTM și merită să îi susții. Refuz să încep anul în acest fel. Vreau să fim solidari și uniți. In calitate de membru al Partidului Socialist Român, susțin proletariatul din România orice ar fi. Suntem oameni, cu toții greşim. Ce contează cel mai mult este să putem repara. Avem o întreagă țară de reparat, pana la urmă. Personal, eu cred în noi. Un an nou frumos şi solidar”, a scris Oana Lasconi pe rețelele de socializare.

