Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 16:46
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu/foto: Artmark/social media

Licitație specială pentru iubitorii de artă! Obiecte rare și piese de colecție din reședința lui Nicolae Ceaușescu vor fi scoase la vânzare. Iată despre ce este vorba!

O nouă licitație cu parfum istoric și excentric va avea loc în această iarnă, aducând în atenția colecționarilor și pasionaților de artă o serie impresionantă de bijuterii, obiecte decorative și piese cu valoare memorialistică, multe dintre ele provenind din reședința cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Evenimentul se va desfășura vineri, 19 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, sub forma unei sesiuni Timed Online, pe Artmark.ro

Organizatorii scot în prim-plan o selecție gândită pentru a combina valoarea estetică, raritatea și potențialul investițional. Sub genericul „Bijuteriile spun povești”, licitația include piese spectaculoase, atent selecționate atât pentru colecționari, cât și pentru cei care caută cadouri de Crăciun cu adevărat memorabile.

Piese de excepție scoase la licitație

Printre vedetele sesiunii se află un safir Kashmir de peste 7 carate, o raritate absolută pe piața internațională, apreciat atât pentru culoarea intensă, cât și pentru proveniența sa prestigioasă. De asemenea, un set remarcabil din aur alb, semnat de casa PHERES, colier și cercei împodobiți cu peste 15 carate de diamante și 21 de carate de smaralde.

Selecția nu se oprește aici. Printre creațiile de brand se regăsește un inel Dior, lucrat din aur și decorat cu jad, safire și diamante, o piesă statement realizată la comandă specială, destinată amatorilor de lux contemporan.

O atracție aparte a licitației o constituie loturile provenite din reședința lui Nicolae și Elena Ceaușescu, toate însoțite de documente oficiale R.A.A.P.P.S., care atestă proveniența acestora.

Un exemplu notabil este un ceas de buzunar Monthal, dăruit lui Nicolae Ceaușescu cu ocazia Congresului al X-lea al Partidului Comunist Italian, desfășurat între 2 și 8 decembrie 1962. Estimat la un preț de pornire de 1.500 euro, ceasul reprezintă nu doar un obiect de colecție, ci și o mărturie a relațiilor politice ale epocii.

Ceas de buzunar/foto: Artmark.ro

La fel de interesantă este o statuetă din cristal fațetat, reprezentând câteva ciupercuțe delicate, oferită ca dar de protocol de Comitetul Județean de Partid Sibiu, cu ocazia ultimei zile de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, în 1989. Piesa, cu o înălțime de 11 cm, are un preț de pornire de 800 de euro și atrage curiozitatea atât prin simbolistică, cât și prin contextul istoric.

Ciupercuțe din cristal/foto: Artmark.ro

Un cadou regal devenit piesă rară pe piața de artă

O gravură semnată de celebrul artist spaniol Francisco Goya, oferită în anii ’80 lui Nicolae Ceaușescu de către Regele Juan Carlos I al Spaniei, revine în atenția publicului prin includerea sa într-o licitație organizată la București. Lucrarea, intitulată „Logodnă – Capriciul nr. 57”, pornește de la suma de 8.000 de euro, iar estimările specialiștilor indică posibilitatea ca vânzarea să ajungă la aproximativ 15.000 de euro, datorită rarității și importanței sale diplomatice.

