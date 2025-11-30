Acasă » Știri » Care era mâncarea preferată a Elenei Ceaușescu. Era foarte ieftină și se găsea pe toate drumurile. Acum, costă o „avere”

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 10:02
Nicolae Ceauşescu, conducătorul României din 1965 până la Revoluţia din 1989, era influențat mai mereu de soţia sa, Elena Ceauşescu, în luarea deciziilor. Regimul alimentar al cuplului conducător nu era prea sofisticat, deși își puteau permite orice. După moartea lui, cei care au stat în preajma dictatorului au dezvăluit că aceștia nu aveau prea multe pretenţii culinare. Care era mâncarea preferată a Elenei Ceaușescu – vedeți în articol!

Potrivit celor care au lucrat în anturajul familiei, Elena Ceaușescu mânca relativ simplu și prefera porțiile mici. Soția lui Nicolae Ceaușescu se concentra pe preparate ușoare, cu un consum frecvent de legume și pește. Printre preferințele ei culinare se număra în special păstrăvul și șalăul, iar mâncarea sa favorită era păstrăvul la grătar cu lămâie, un fel apreciat chiar și de soțul ei.

Pe vremea regimului comunist, peștele era un aliment accesibil și se găsea frecvent pe piață, fiind foarte ieftin. Din acest motiv a luat naștere și celebra expresie „nicio masă fără pește”. În acele vremuri, păstrăvul sau alte specii de pește erau la îndemâna oricui și reprezenta un aliment obișnuit pe masa românilor.

Acum situația s-a schimbat însă radical. Deși peștele era accesibil în anii ’80, acum acesta a devenit unul dintre cele mai scumpe alimente. În 2025, prețul păstrăvului a ajuns la aproximativ 50 de lei pe kilogram, depășind chiar carnea de pui, porc sau vită, care în perioada comunistă erau mult mai scumpe și mai greu de găsit pe piață. În timp ce Elena Ceaușescu se bucura de porții mici de pește, astăzi mulți români consideră consumul de păstrăv sau șalău un lux, deoarece puțini își mai permit să-l cumpere din cauza prețului ridicat.

De asemenea, Nicolae Ceauşescu era mare amator de legume şi verdeţuri, servind cu plăcere borş de ştevie, lobodă, piure de urzici. Adesea, bucătarii îi preparau musaca de legume cu ou şi smântână, friptură sau salată de roşii cu brânză proaspătă. Oficial, în România condusă de Nicolae Ceauşescu nu se celebrau sărbătorile religioase, dar cei doi conducători respectau tradiţia în familie. Ei celebrau Paştele şi Crăciunul cu preparate tradiţionale precum sarmale, piftie și salata beof, care era preferata lui Nicolae Ceauşescu.

