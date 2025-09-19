Cum arată apartamentul de milioane de euro în care a stat Zoia Ceaușescu? Locuința din Palatul Primăverii e o adevărată piesă de artă

Zoia Ceaușescu, singura fiică a Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu, a locuit într-un apartament deosebit, clasic, cu un aer feminin elegant, situat în Palatul Primăverii. Fiecare cameră, de la salon la dormitor, reflectă rafinamentul și gustul personal al „Prințesei Epocii de Aur”, păstrând amprenta luxoasă a unei perioade istorice unice.

Zoia Ceaușescu, unica fiică a cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, supranumită adesea „Prințesa Epocii de Aur”, a încetat din viață la vârsta de 57 de ani, lăsând în urmă o existență marcată de realizări academice și momente personale intense. Matemăticiana talentată a trăit o poveste de dragoste frumoasă alături de profesorul universitar Mircea Oprean, care i-a fost alături până la ultimele clipe. Zoia a murit pe 20 noiembrie 2006, în urma unui cancer pulmonar.

Apartamentul în care locuia, în Palatul Primăverii, rămâne astăzi o adevărată bijuterie arhitecturală. Palatul, construit inițial în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost folosit exclusiv de familia Ceaușescu și include apartamente somptuoase. Locuința Zoiei cuprinde salon, cameră de lucru, dormitor și baie, fiind inspirată din apartamentele Mariei Antoaneta de la Palatul Versailles. (VEZI GALERIA FOTO)

„Apartamentul este compus din salon, cameră de lucru, dormitor și baie. Este o replică a apartamentelor Mariei Antoaneta de la Palatul Versailles din Franța. Tot mobilierul este realizat la Heliade București, decorat în stil Ludovic XVI. În salon remarcăm o tapiserie originală, manufactură franceză, de secolul XIX, alături de 2 vase orientale decorate cu scene de la curtea imperială din Japonia”, se arată pe pagina de facebook a Palatului Primăverii.

Ce dotări avea apartamentul de zi al Elenei Ceaușescu

Apartamentul de zi al Elenei Ceaușescu, soția liderului comunist, este format din living, mic balcon, baie, dressing și dormitor. Prima Doamnă obisnuia să doarmă singură la amiază într-un pat cu baldachin aurit și își îngrijea constant aspectul fizic, având la dispoziție un salon de coafură și o persoană dedicată aranjării părului. De asemenea, Elena avea un salon de bronzare, neutilizat însă din cauza temerii de radiații.

Palatul Primăverii, unde Ceaușeștii au locuit timp de 24 de ani, cuprinde 174 de încăperi, dintre care vizitatorii pot vedea aproximativ 50. Printre acestea se află și zona de fizioterapie, dotată cu saună, băi galvnice, ozonoterapie, electroterapie și dușuri scoțiene, reflectând luxul și preocuparea pentru confortul familiei prezidențiale.

