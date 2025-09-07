Acasă » Știri » Unde este Izvorul Nemuririi, locul pe care Nicolae Ceaușescu l-a ținut secret. Ce proprietăți are apa

De: Irina Vlad 07/09/2025 | 11:11
În România există un loc misterios descoperit de Nicolae Ceaușescu. Este vorba despre Izvorul Nemuririi, izvorul cu cea mai pură și curată apă din lume pe care fostul dicator l-a ținut secret timp de mulți ani, convins fiind că aici se află secretul nemuririi. 

Izvorul Tămăduirii este localizat între Lacul Bolboci și Lacul Scropoasa și este considerat unul dintre cele mai mistice locuri din România. Locul a fost considerat sacru, motiv pentru care locația sa a fost ținută secretă mult timp în perioada comunistă,  Nicolae Ceaușescu odrdonând ca apa care țâșnește din munți să fie supusă mai multor cercetări și studii de laborator.

Datorită efectelor sale curative, considerat că ar putea avea beneficii semnificative asupra vieții, localnicii de aici susțineau că apa este extrem de pură și unică în lume. În perioada comunistă, locul era cunoscut sub denumirea de ”Șapte izvoare”.

Ce proprietăți are apa din Izvorul Nemuririi

Nicolae Ceausescu își făcuse un obicei și consuma exclusiv apă de aici, transportată la București în recipiente speciale. După analize minuțioase și cercetări în ceea ce privește calitatea apei din Izvorul Nemuririi s-a descoperit că apa izvorăște dintr-o grotă ce adăpostește un lac subteran, despre care se spune că nu a secat niciodată. Apa este atât de pură încât nu conține nicio bacterie, azotați sau azotiți.

„A fost informat că această sursă de apă este cunoscută de peste 2.000 de ani şi că se găseşte în zona iniţiatică a dacilor, în Masivul Bucegi, că scrierile vechi pomenesc despre o apă din care a băut Zamolxe înainte de a deveni zeu şi că există un simbol al celor şapte izvoare pe scuturile dacice redate pe Columna lui Traian.

Lui Ceauşescu i-a sunat bine mai ales faptul că acolo s-ar afla zona nemuririi, adică un punct energetic pozitiv. Dosarele de la Şapte Izvoare au fost redeschise după ‘90, iar testele recente au arătat ca informaţiile lui Ceauşescu nu erau chiar departe de realitate”, a declarat pentru Click!, Ion Olteanu, unul dintre cercetătorii care au făcut studiul.

Cascada celor 7 izvoare din Bucegi este cât se poate de reală. Se află între lacul Bolboci şi lacul Scropoasa, pe valea Ialomiţei. Mai precis, Izvorul Nemuririi se află la 10 minute de mers pe jos prin pădure de la barajul lacului Scropoasa.

