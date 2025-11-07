Acasă » Știri » Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”

Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”

07/11/2025 | 13:56
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Oana Lasconi este implicată într-un nou scandal / Sursa foto: Facebook
Oana Lasconi, fiica primăriței din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, stârnește un nou scandal în mediul online, după ce a publicat o serie de mesaje considerate pro-Hamas. Declarațiile ei, făcute în contextul conflictului din Gaza, au atras reacții dure din partea opiniei publice și a specialiștilor în geopolitică.

Fiica Elenei Lasconi a stârnit un nou scandal în mediul online. Într-un videoclip devenit rapid viral, Oana a afirmat că mișcarea palestiniană ar trebui sprijinită în lupta sa, nu dezarmată. În ultima perioadă, ea a distribuit clipuri și imagini cu membri ai unor grupări armate din Orientul Mijlociu, însoțite de mesaje de aparentă susținere, dar și postări în care critică existența statului Israel.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au ca să se protejeze de ocupanți și de anihilarea completă. Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți”, a spus Oana Lasconi.

Într-un alt mesaj, tânăra a lăudat o melodie despre rezistența palestiniană, comentând: „What a banger!”, expresie folosită când este apreciată piesa. Reacțiile Oanei Lasconi apar în contextul negocierilor pentru armistițiul dintre Israel și Hamas, în care una dintre principalele condiții impuse este predarea armelor de către gruparea islamistă, o cerință dificil de aplicat, dar esențială pentru stabilitatea regiunii.

Tânăra a criticat și poziția primarului din New York, Zohran Mamdani, care a cerut pace și dezarmarea Hamas. Edilul a condamnat public crimele de război comise de organizație, însă mesajul său a fost ulterior distorsionat de adversari politici.

Sursa foto: Social media

Ce spun specialiștii în geopolitică

Specialiștii în geopolitică și relații internaționale au subliniat că astfel de afirmații reflectă o confuzie gravă între susținerea cauzei palestiniene și sprijinul acordat unei organizații teroriste. Hamas este recunoscută ca grupare teroristă de Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada, Australia și Israel.

„E important să distingem între solidaritatea cu civilii palestinieni și promovarea unei mișcări care a comis atacuri asupra populației israeliene. A confunda cele două înseamnă a legitima violența”, au explicat analiștii pentru presa internațională.

