Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite

Imagini rare cu ministrul Apărării! Ionuț Moșteanu a fost surprins într-o ipostază total neașteptată, în timp ce se plimba cu trotineta electrică în sediul USR. Când s-a întâmplat acest lucru? Vezi în rândurile de mai jos!

GÂNDUL a intrat în posesia unor imagini demne de colecție. Nume important în USR și persoana care l-a ajutat pe Dominic Fritz să o detroneze pe Elena Lasconi, Moșteanu a uimit pe toată lumea cu cele mai recente ipostaze în care apare.

Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR

În imaginile prezentate, ministrul Apărării se distrează făcând slalom printre obiecte de mobilier, pe o trotinetă electrică. Nici măcar prezența colegilor care îl filmau nu a reușit să îl oprească pe Ionuț Moșteanu din joacă. Astfel, oamenii au văzut o latură mai puțin cunoscută a acestuia.

Conform sursei citate, momentul amuzant s-ar fi petrecut în timpul campaniei prezidențiale al primului tur din anul 2024, asta pentru că pe fundal se poate observa că acțiunea s-a desfășurat în sediul de campanie al Elenei Lasconi. La acel moment, Moșteanu era mâna dreaptă a acesteia. (VEZI FILMAREA CU ÎNTREGUL MOMENT AICI).

După cum vă spuneam, la acea vreme Ionuț Moșteanu avea o funcție importantă în partidul USR, fiind a 2-a persoană după președinta USR de la vremea respectivă, Elena Lasconi. Cu toate că Lasconi a fost demisă din funcția de șef al partidului, ministrul Apărării a știut să își mențină poziția atunci când l-a ajutat pe Dominic Fritz să îi ia locul fostei candidate la prezidențiale.

Mai apoi, acesta a reușit să obțină funcția de ministru al Apărării și și-a început mandatul pe data de 23 iunie 2025.

Nu este pentru prima dată însă când Ionuț Moșteanu este surprins în ipostaze neașteptate. În vara acestui an, CANCAN.RO l-a ”prins” pe ministrul Apărării în timpul unei întâlniri interesante cu jurnalista Ioana Răduca, purtătoarea de cuvânt USR. (VEZI AICI POZE ȘI DETALII).

