Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite

Imagini rare cu ministrul Apărării! Ionuț Moșteanu a fost surprins într-o ipostază total neașteptată, în timp ce se plimba cu trotineta electrică în sediul USR. Când s-a întâmplat acest lucru? Vezi în rândurile de mai jos!
GÂNDUL a intrat în posesia unor imagini demne de colecție. Nume important în USR și persoana care l-a ajutat pe Dominic Fritz să o detroneze pe Elena Lasconi, Moșteanu a uimit pe toată lumea cu cele mai recente ipostaze în care apare.
În imaginile prezentate, ministrul Apărării se distrează făcând slalom printre obiecte de mobilier, pe o trotinetă electrică. Nici măcar prezența colegilor care îl filmau nu a reușit să îl oprească pe Ionuț Moșteanu din joacă. Astfel, oamenii au văzut o latură mai puțin cunoscută a acestuia.
Conform sursei citate, momentul amuzant s-ar fi petrecut în timpul campaniei prezidențiale al primului tur din anul 2024, asta pentru că pe fundal se poate observa că acțiunea s-a desfășurat în sediul de campanie al Elenei Lasconi. La acel moment, Moșteanu era mâna dreaptă a acesteia. (VEZI FILMAREA CU ÎNTREGUL MOMENT AICI).
După cum vă spuneam, la acea vreme Ionuț Moșteanu avea o funcție importantă în partidul USR, fiind a 2-a persoană după președinta USR de la vremea respectivă, Elena Lasconi. Cu toate că Lasconi a fost demisă din funcția de șef al partidului, ministrul Apărării a știut să își mențină poziția atunci când l-a ajutat pe Dominic Fritz să îi ia locul fostei candidate la prezidențiale.
Mai apoi, acesta a reușit să obțină funcția de ministru al Apărării și și-a început mandatul pe data de 23 iunie 2025.
Nu este pentru prima dată însă când Ionuț Moșteanu este surprins în ipostaze neașteptate. În vara acestui an, CANCAN.RO l-a ”prins” pe ministrul Apărării în timpul unei întâlniri interesante cu jurnalista Ioana Răduca, purtătoarea de cuvânt USR. (VEZI AICI POZE ȘI DETALII).
CITEȘTE ȘI:
Purtătoarea de cuvânt a USR către ministrul Apărării, la un șpriț de vară: „Ce nesimțit ești…”
Ministrul Apărării a făcut anunțul! Vor fi recrutați sau nu tinerii în armată?