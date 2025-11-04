De ce Mihai Sturzu, fost component al trupei Hi-Q, nu poate avea o relație serioasă? „Adesea conduce la despărțiri dureroase”

Mihai Sturzu, fost solist al trupei Hi-Q și unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor 2000, și-a construit un parcurs profesional și personal impresionant, care a traversat muzica, politica și aviația. La 45 de ani, acesta și-a găsit echilibrul într-o viață plină de schimbări și experiențe diverse, reușind să transforme fiecare etapă într-o lecție valoroasă. Însă, puțini știu de ce artistul nu poate avea o relație serioasă.

Originar din Brașov, Mihai Sturzu a crescut într-un context dificil al anilor ’80, perioadă marcată de constrângeri economice și sociale. Familia sa a reprezentat o ancoră stabilă, chiar dacă părinții săi, prin profesiile și responsabilitățile lor, nu i-au putut oferi mereu sprijinul dorit în explorarea pasiunilor artistice. Cu toate acestea, experiențele copilăriei, inclusiv momentele de rebeliune și dorință de afirmare personală, au conturat caracterul și ambițiile care l-au propulsat mai târziu în muzică și, ulterior, în alte domenii.

De ce Mihai Sturzu nu poate avea o relație serioasă

Pe lângă activitatea muzicală, Mihai Sturzu a explorat televiziunea și politica, implicându-se în proiecte de tineret și legislație. Astăzi, Mihai Sturzu activează ca pilot de linie, reușind să îmbine pasiunea pentru zbor cu disciplina și responsabilitatea unei profesii extrem de exigente.

Viața personală a artistului a fost marcată de experiențe de iubire intense, dar și de momente de introspecție și învățare. Trecerea prin relații pasionale, dar și lecțiile desprinse din despărțiri dureroase, au determinat o reevaluare a priorităților și a modului în care percepe conexiunile emoționale. În prezent, Mihai Sturzu caută echilibrul, punând accent pe stabilitate, familie și armonie în relații.

„Ce cred că aș putea sau mi-aș dori să trăiesc este o iubire mai puțin înflăcărată, dar mai așa, mai solidă. Adică eu cred că asta e, că le-am tot trăit pe astea înflăcărate și pare că nu era soluția. Am învățat că am tendința să mă distanțez emoțional când relația devine serioasă, ceea ce adesea conduce la despărțiri dureroase. Dar asta a fost un reset pentru mine, pentru care sunt astăzi foarte recunoscător”, a spus Mihai Sturzu la emisiunea moderată de Denise Rifai.

(CITEȘTE ȘI: DUPĂ CE L-A UMILIT PE DORIAN POPA PENTRU 2 PIZZA, ADELIN PETRIȘOR A PRIMIT DOUĂ COLETE DE LA PESCOBAR. CE SE AFLA ÎN ELE)

(VEZI ȘI: CELEBRUL ACTOR A FOST ARESTAT! ARE PROBLEME GRAVE CU BĂUTURA)