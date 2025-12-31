Acasă » Știri » Suma uriașă pe care o câștigă un asistent medical român în Germania. Cât primește lunar

Suma uriașă pe care o câștigă un asistent medical român în Germania. Cât primește lunar

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 20:54
Suma uriașă pe care o câștigă un asistent medical român în Germania. Cât primește lunar
Ce salariu primește un asistnt medical în Germania

Un român care lucrează în Germania a atras atenția tuturor după ce a publicat fluturașul de salariu pe rețelele de socializare. El activează în sistemul medical, iar suma pe care a încasat-o în luna decembrie se ridică la mii de euro.

Un asistent medical român care lucrează în Germania a sttârnit curiozitate pe TikTok după ce a postat un clip în care își arată fluturașul de salariu. Documentul publicat de acesta dezvăluie venitul brut de 8.577 de euro, iar după deducerea taxelor și contribuțiilor sociale, suma netă ce rămâne este de 5.692 de euro. Astfel că aproape 3.000 de euro sunt reținuți de statul german.

Deși venitul net este considerat foarte mare în comparație cu salariile din România, mulți utilizatori au subliniat că suma nu reprezintă un program de lucru obișnuit. Comentatorii au menționat orele suplimentare, turele de noapte, munca în weekend și sporurile care pot crește semnificativ salariul brut, precum și nivelul ridicat de impozitare din Germania.

Sursa foto: Tiktok

Cum au reacționat internauții

Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-o dezbatere amplă despre viața profesională în străinătate, echilibrul între muncă și viața personală și comparații cu situația din România, unde veniturile sunt mult mai reduse.

„Ce postezi tu sunt multe ore petrecute la locul de muncă. Nu mai vorbim de ore de noapte, weekend. Ai tras tare pentru banii ăștia, e o vorba decât 5 mii la soare, mai bine 3 la umbră”, „În Elveția e mai mult. Eu, ca ajutor, iau cât ia el cu al 13 salar…”, se arată o parte dintre comentarii.

Un alt utilizator a observat că pe fluturaș sunt trecute două salarii și a întrebat dacă este inclus al 13-lea salariu, fiind considerat un bonus în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Nu știu Germana, dar pare că sunt două salarii de fapt acolo, probabil al 13-lea salariu ca bonus de Crăciun. Poate confirma cineva?”, a întrebat un utilizator, iar răspunsul nu a întârziat să apară: „Este al 13-lea salar, adică suma aia de 3… se repeta. Plus ce mai are sporuri”.

