Shift, pe numele său real – Gabriel Istrate, are o carieră de succes în industria muzicală, culminată cu aparițiile televizate în cadrul diferitelor emisiuni, preponderent, de tip reality. Puțini știu, însă, partea sensibilă a omului Gabriel, nu a artistului Shift. Totodată, acesta a recunoscut, cu mâna pe inimă, că nu ar încerca maneaua – genul muzical predominand în trendingul de pe YouTube-ul românesc. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a oferit detalii spumoase despre propria existență.

Shift se bucură de o experiență vastă în domeniul muzical. În cei peste douăzeci de ani de activitate, cântărețul și-a dorit independență profesională, devenind, astfel, un artist cu o carieră solo. În același timp, compune piesele axate pe mesaje sociale singur, fără ajutor.

În aceeași măsură, prin colaborările cu diverși artiști cunoscuți de la noi, dar și prin piesele pe care le interpretează de unul singur, Gabriel Istrate reușește să acumuleze milioane de vizualizări la fiecare melodie lansată.

„Energia mea nu vibrează cu treaba aia”

Totuși, fiind axat pe genul muzical comercial, Shift a recunoscut pentru CANCAN.RO că nu ar încerca să interpreteze manele, pentru că, spune el, energia lui nu vibrează cu acest gen muzical.

(NU RATA: Connect-R face echipă cu Shift în noul sezon „Te cunosc de undeva”: „Telespectatorii ar trebui să se aștepte la o „mascaradă” maximă”. Lista completă a concurenților)

Shift spune nu are voce de lăutar. A recunoscut că a încercat atunci când era acasă, însă nu s-a concretizat nimic. ”Nu consider că am vocea pentru asta. Energia mea nu vibrează cu treaba aia. Nu mă văd făcând asta. N-am voce de lăutar orice aș face. Nu pot să spun că am încercat serios. Da, m-am jucat, așa, prin casă, cum ne jucăm toți. Ascultăm manele cu toții, nu pun la mine acasă ziua sau noaptea, dar am prieteni mulți care ascultă”, a povestit Shift.

În cadrul interviului, Gabriel Istrate a dezvăluit că și-a dorit dintotdeauna să facă muzică, însă nu s-a gândit cum se va materializa acest lucru. De altfel, artistul a recunoscut că nu s-ar vedea făcând altceva, deși are diplomă în Inginerie Mecanică.

„Da, mi-am dori foarte mult să fac muzică și să îmi iasă la un moment dat. N-am avut în cap exact cum o să se rotunjească asta, dar cred că am bifat o parte din visul meu. Mai am de lucru mult, mai am de învățat mult, mai am multă muzică de făcut, dar cred că-s pe drumul care trebuie.

Nu prea știu să fac altceva. Am terminat facultatea de Inginerie Mecanică în Industria Alimentară. Deci sunt inginer mecanic, n-am profesat niciodată, în facultate n-am fost vreun model de urmat ca și învățat, să zic, și atunci nu mă văd nici măcar inginer, nici măcar ce am făcut eu nu pot să mă văd”, a continuat Shift, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Shift se “spovedește” în Săptămâna Mare și dă păcatele spre iertare. A avut sau nu aventuri cu admiratoarele după concert?)

„Eu sunt un om sensibil”

Totodată, Shift a mărturisit că tranziția de la omul Gabriel la artistul Shift a fost una îndelungată. De altfel, el a recunoscut că este un om sensibil, iar viața de artist îl afectează, însă, a trecut peste toate momentele dificile din viața lui făcând muzică.

„A durat mulți ani tranziția aia. Nici nu mai știu cum a fost. A fost un drum lung. Viața asta de artist te afectează, cred că destul de des, pentru că artiștii sunt oameni sensibili, eu sunt un om sensibil. Uneori uiți cine ești, uiți ce faci, dar e mișto. Te mai și afectează, îți face și foarte bine, îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici.

Am trecut peste majoritatea momentelor grele din viața mea făcând muzică. Ăsta e tratamentul meu. Mă duc la sudio și mă închid acolo și fac muzică până sunt bine”, a mai spus Shift, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.